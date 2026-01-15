Coche y autobús escolar chocan en Chicago y dejan a 11 personas hospitalizadas

Un fuerte accidente registrado la mañana de este miércoles en un suburbio de Chicago encendió las alertas de las autoridades y generó preocupación entre padres de familia. Una colisión frontal entre un automóvil particular y un autobús escolar dejó como saldo una persona fallecida y al menos 11 personas trasladadas a hospitales, entre ellas varios estudiantes.

El percance fue atendido por corporaciones de emergencia locales y estatales, quienes confirmaron que, pese a la magnitud del choque, los menores no presentaron lesiones de gravedad.

QUÉ OCURRIÓ Y A QUÉ HORA FUE EL ACCIDENTE

De acuerdo con información oficial, el choque ocurrió alrededor de las 8:17 de la mañana, cuando un automóvil impactó de frente contra un autobús escolar en una zona suburbana cercana a Chicago.

Las autoridades detallaron que el impacto fue lo suficientemente fuerte como para movilizar a cuerpos de rescate, policías y personal médico, quienes acudieron de inmediato al lugar para atender a los involucrados.

UNA PERSONA FALLECIDA Y VARIOS HOSPITALIZADOS

La Policía Estatal de Illinois confirmó que el conductor del automóvil perdió la vida en el lugar del accidente. Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada de manera oficial.

Además, al menos 11 personas fueron trasladadas a hospitales cercanos, incluidos estudiantes que viajaban en el autobús y el conductor de la unidad escolar. El Distrito de Protección contra Incendios de Manhattan explicó que todos fueron evaluados en el sitio y llevados a centros médicos como medida preventiva, debido a la gravedad del choque.

CUÁNTOS ESTUDIANTES VIAJABAN EN EL AUTOBÚS

Las autoridades educativas informaron que el autobús escolar transportaba a 10 estudiantes del Distrito Escolar 114 de Manhattan. La Policía Estatal de Illinois precisó que ninguno de los menores sufrió heridas graves, aunque todos fueron sometidos a revisiones médicas para descartar cualquier riesgo posterior.

Personal de emergencia aseguró la zona, brindó atención prehospitalaria y coordinó los traslados, mientras se mantenía comunicación constante con las autoridades escolares.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

Hasta ahora, las causas del accidente no han sido determinadas. La Policía Estatal de Illinois mantiene abierta una investigación para esclarecer cómo ocurrió la colisión y si estuvieron involucrados factores como fallas mecánicas, errores humanos o condiciones del camino.

Por el momento, no se han anunciado responsabilidades oficiales ni posibles cargos relacionados con el accidente.

MENSAJE A PADRES Y COMUNIDAD ESCOLAR

Autoridades escolares y de emergencia reiteraron que los estudiantes se encuentran fuera de peligro grave y que se mantiene contacto directo con las familias de los menores involucrados.

También señalaron que se dará seguimiento médico a los estudiantes y al personal afectado, mientras el caso continúa en desarrollo. Se espera que en las próximas horas se emita información adicional conforme avancen las investigaciones oficiales.