Premios Oscar 2025 | aquí puedes ver los cortos nominados de manera gratuita

La premiación más importante del mundo del entretenimiento tendrá lugar este domingo 2 de marzo en Los Ángeles, California; en el teatro Dolby

Por: Jesús Alvarez Mejilla

El próximo domingo 2 de marzo tendrán lugar los Premios Oscar 2025, este evento busca premiar lo mejor del cine del año pasado, dentro de las varias categorías que hay en la premiación se encuentra una sección específica para los cortos. Muchos de estos cortometrajes pueden pasar desapercibidos; sin embargo, la mayoría pueden verse de manera gratuita en plataformas de internet.

¿DÓNDE VER LOS CORTOS NOMINADOS A LOS PREMIOS OSCAR 2025?

Dentro de internet es posible encontrar los cortos nominados a los Premios Oscar 2025 en algunas plataformas de streaming o en Youtube, es por ello que te contaremos los cortos que puedes ver de manera gratuita y legal.

CORTOS NOMINADOS GRATIS

´I´m Not a Robot´, de la directora Victoria Warmerdam, compite en la categoría de Mejor Documental y básicamente nos cuenta una historia sencilla, pero desde los tintes existencialistas; este puede ser visto en el canal del New Yorker en Youtube.

´Instruments of a Beating Heart´, es un corto documental que acompaña a Ayame, una estudiante de una escuela pública de Tokio, Japón en su participación con la orquesta de la primaria para interpretar el Himno a la Alegría. Este corto puede ser visto en el canal del New Yorker en Youtube.

´Incident´, dirigido por Bill Morrison, se arma con las cámaras de seguridad y de la policía de Chicago para contar el caso del asesinato de un policía en 2018; de igual manera, puedes encontrarlo en el canal del New Yorker en Youtube.

CORTOS NOMINADOS EN PLATAFORMAS DE STREAMING

´Anuja´, corto dirigido por Adam J. Graves, narra la historia de una niña de 9 años de edad que vive en Delhi, India, su cotidianidad trabajando en una fábrica de ropa y la oportunidad que se le presenta para cambiar su destino; este corto puede ser encontrado en Netflix.

´The Only Girl in the Orchestra´, es un corto documental en celebración a la primera mujer que formó parte de la Filarmónica de Nueva York en 1966. Orien O´ Brien, contrabajista que durante el corto reflexiona sobre su extraordinaria trayectoria. Este corto animado puede ser visto en Netflix.

´I am ready, warden´, documenta los últimos días del preso condenado a muerte John Henry Ramírez, declarado culpable de asesinato y condenado en 2008; puede ser visto en Paramount Plus.

´Wander to Wonder´ es un cortometraje animado dirigido por Nina Glanz, que aborda las distintas maneras de afrontar un duelo a partir de la historia del equipo de un programa de tv infantil, puede ser rentado en Vimeo.

´Yuck!´; es un cortometraje animado dirigido por el francés Loïc Espuche, quien en alrededor de 13 minutos nos cuenta una historia sobre el descubrimiento del amor durante la infancia, puedes encontrarlo en Vimeo.

´In the shadow of the cypress´; dirigido por Hossein Molayemi y Shirin Sohani. El cortometraje iraní narra, sin diálogos, la historia de un excapitán con trastorno de estrés postraumático que vive con su hija, este corto se encuentra en Vimeo.