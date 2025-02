Premios Oscar 2025: Estos son los artistas que cantarán durante la ceremonia

Los premios Oscar 2025 están cada vez más cerca y prometen un espectáculo de primer nivel con artistas reconocidos en la industria musical

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

Los Premios Oscar 2025 prometen un espectáculo de primer nivel con la participación de reconocidas figuras de la industria musical. La ceremonia, que se celebrará el domingo 2 de marzo en el icónico Dolby Theatre de Hollywood, contará con actuaciones en vivo de Doja Cat, Cynthia Erivo, Ariana Grande, Lisa de BLACKPINK, Queen Latifah y RAYE.

El evento será conducido por el comediante Conan O’Brien y se transmitirá en vivo a través de ABC y Hulu.

UNA GALA CON TALENTO MUSICAL DE ALTO NIVEL

Raj Kapoor y Katy Mullan, productores ejecutivos de los Premios Oscar 2025, fueron los encargados de anunciar la alineación de artistas que formarán parte del espectáculo. Según señalaron, estas presentaciones serán un tributo a la comunidad cinematográfica y a sus grandes figuras.

Además, la gala contará con una presentación especial del Coro Maestro de Los Ángeles (Los Angeles Master Chorale), agregando un componente sinfónico que promete elevar aún más la experiencia musical de la velada.

HORARIOS DE LA TRANSMISIÓN

Para los espectadores que no quieran perderse ningún detalle de la ceremonia, la transmisión oficial seguirá la siguiente programación:

Alfombra roja en vivo: 6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT.

6:30 p.m. ET / 3:30 p.m. PT. Ceremonia principal: 7:00 p.m. ET / 4:00 p.m. PT.

EL ESPERADO NÚMERO DE WICKED

Uno de los momentos más esperados de la noche será la presentación de Ariana Grande y Cynthia Erivo, protagonistas de la adaptación cinematográfica de Wicked. Aunque aún no se ha confirmado qué canción interpretarán, se barajan opciones emblemáticas como Popular, Defying Gravity y What Is This Feeling?, o incluso un popurrí de estos éxitos. Lo que sí es seguro es que este dúo será el encargado de abrir la ceremonia con una actuación espectacular.

Cambio en las presentaciones

En un giro inesperado, La Academia anunció que este año no se llevarán a cabo presentaciones en vivo de las canciones nominadas a Mejor Canción Original. Esto significa que temas como El Mal, interpretado por Zoe Saldaña, y Mi Camino de Selena Gomez, no serán interpretados en el escenario.

En su lugar, la organización ha optado por incluir a artistas como RAYE, Lisa de BLACKPINK y Doja Cat en el cartel de presentaciones, lo que refuerza la apuesta por un espectáculo diverso que fusiona géneros como el pop, hip-hop, soul y música sinfónica.