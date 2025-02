Estos serán algunos de los presentadores en los Premios Oscar 2025

La Academia reveló para esta edición quiénes serán los encargados de anunciar a los nominados y decir quiénes se llevarán una estatuilla dorada

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

La Academia de Hollywood ha dado a conocer a los presentadores de la 97.ª edición de los Premios Oscar, quienes serán los encargados de anunciar a los nominados y revelar a los ganadores de la codiciada estatuilla dorada.

La ceremonia se celebrará el próximo 2 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, con la conducción principal del comediante estadounidense Conan O'Brien y transmisión en directo a través de ABC y Hulu. La alfombra roja comenzará a las 6:30 p.m, en la que se podrán ver los atuendos más deslumbrantes de las estrellas del cine mundial.

PRESENTADORES DE LOS PREMIOS OSCAR 2025

Entre las personalidades que subirán al escenario como presentadores destacan la actriz española Penélope Cruz, así como las reconocidas actrices Halle Berry, Scarlett Johansson, Elle Fanning y Whoopi Goldberg. A ellas se suman John Lithgow, Amy Poehler, June Squibb y Bowen Yang, quienes tendrán la responsabilidad de dinamizar la gala y acompañar a O'Brien en la conducción del evento.

Asimismo, la lista de presentadores incluye a destacados actores que fueron galardonados en la pasada edición de los Premios Oscar, como Emma Stone ('Poor Things'), Cillian Murphy ('Oppenheimer'), Da'Vine Joy Randolph ('The Holdovers') y Robert Downey Jr. ('Oppenheimer').

La Academia compartió la noticia en sus redes sociales con el mensaje: "Conoce a tu segunda pizarra de presentadores para la 97.ª edición de los Oscar... En vivo el domingo 2 de marzo, a las 7e/4p en ABC y Hulu, con Conan O´Brien como anfitrión".

PENÉLOPE CRUZ Y SU LEGADO EN LOS OSCAR

Penélope Cruz, una de las presentadoras destacadas de la próxima gala, ha sido una de las actrices más influyentes en la historia reciente de los Premios Oscar. La intérprete española ganó la estatuilla a mejor actriz de reparto en 2009 por su papel en 'Vicky Cristina Barcelona', dirigida por Woody Allen. En total, ha sido nominada en cuatro ocasiones, la más reciente en 2022 como mejor actriz por su papel en 'Madres Paralelas', de Pedro Almodóvar.

Cabe recordar que Cruz ya ha desempeñado un papel especial en ediciones pasadas de los Oscar. En el año 2000, fue la encargada de entregar la estatuilla a Almodóvar cuando 'Todo sobre mi madre' fue reconocida como mejor película internacional.

LA GALA Y SUS CONTROVERSIAS

Los Premios Oscar 2025 no estarán exentos de polémica. La película francesa Emilia Pérez, dirigida por Jacques Audiard, lidera las nominaciones con 13 menciones, pero ha generado controversia debido a comentarios pasados de su protagonista, Karla Sofía Rascón, los cuales han sido señalados como racistas y han provocado rechazo en el público.

Le siguen en número de nominaciones The Brutalist y la adaptación del musical Wicked, con diez candidaturas cada una. Cónclave y A Complete Unknown obtuvieron ocho nominaciones, mientras que Anora consiguió seis. Por su parte, Dune: Part Two y The Substance figuran con cinco nominaciones cada una.

La 97.ª edición de los Oscar promete ser una gala llena de emoción, sorpresas y momentos inolvidables para la industria cinematográfica.