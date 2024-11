¿Por qué los celulares rara vez aparecen en los sueños? La ciencia lo explica

A pesar de pasar gran parte del día junto a nuestros teléfonos, e incluso revisarlos antes de dormir, es inusual que aparezcan en nuestros sueños. Los especialistas en estudios oníricos han investigado por qué los celulares, aunque omnipresentes en la vida diaria, rara vez se manifiestan en el mundo de los sueños.

¿POR QUÉ LOS CELULARES NO SON FRECUENTES EN LOS SUEÑOS?

Kelly Bulkeley, psicólogo y experto en el estudio de los sueños, se ha enfocado en entender el impacto de la tecnología en el contenido onírico. A través de su proyecto en la base de datos Sleep and Dream Database, analizó más de 16 mil registros de sueños para identificar qué dispositivos tecnológicos suelen aparecer con mayor frecuencia.

Según sus hallazgos, publicados en Psychology Today, los teléfonos celulares aparecen en tan solo el 3.55 por ciento de los sueños reportados por mujeres y el 2.69 por ciento de los de hombres. Las computadoras tienen una presencia aún menor, alcanzando solo el 1.2 por ciento en mujeres y el 1.03 por ciento en hombres.

En general, la tecnología apenas aparece entre el 9 y el 10 por ciento del total de los sueños analizados, mientras que los medios de transporte, por ejemplo, se manifiestan en el 24 por ciento de los sueños.

Para Bulkeley, la explicación radica en que los celulares y otros dispositivos modernos no generan un impacto sensorial tan fuerte en el cerebro humano como lo hacen otros elementos, como el viajar en un automóvil.

Además, el investigador sugiere que esto podría cambiar con el desarrollo de tecnologías más inmersivas, como la realidad virtual, que pueden llegar a generar estímulos más profundos en nuestras respuestas fisiológicas y, por ende, mayor presencia en los sueños.

TEORÍA DE SIMULACIÓN DE AMENAZAS

Alice Robb, autora de “Why We Dream: The Transformative Power of Our Nightly Journey”, propone una teoría distinta. Robb explica que los sueños suelen funcionar como una especie de simulación de amenazas para preparar al cerebro en caso de enfrentar peligros reales.

Esto significa que los elementos de los sueños tienden a estar relacionados con situaciones de supervivencia y no con objetos que utilizamos sin riesgo, como el teléfono móvil.

Robb afirma que, del mismo modo que rara vez soñamos con actividades como leer o escribir, tampoco es frecuente que soñemos con celulares, ya que estos no presentan una amenaza para nosotros.

En cambio, el cerebro prioriza elementos que en algún momento pudieran comprometer nuestra seguridad, incluso si no están relacionados con nuestra vida cotidiana.