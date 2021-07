Perrito sube por última vez su montaña antes de morir de cáncer

Sin embargo, su historia se hizo viral recientemente, debido a que desde hace 18 meses "Monty" sufre de cáncer en la sangre; es decir, leucemia, por lo que ha estado en constante tratamiento a base de quimioterapias.

PUBLICIDAD

Pero las esperanzas de su dueño se fueron a pique, porque no había mejoría, pues el animalito cada día empeoraba, por lo que Carlos Fresco, decidió llevarlo de paseo.

Y lo llevó a su montaña favorita, Pen y Fan, localizada en la región de Brecon Beacons, en Gales, Escocia.

"Estaba muriendo rápidamente. Se veía bien, pero la enfermedad no cedía y no alcanzaba a llevar suficiente oxígeno a sus músculos, por lo que caminaba poco, pero no muy lejos".

Cuando iba camino a la cima, varias personas se detenían para saludar a "Monty", y algunos le empujaban la carretilla.

Era un animal tan dócil, señaló Carlos, que en cuanto podía te apoyaba la barbilla en tu pierna, te ponía una pata mirándote, como pidiendo que siguiera acariciándolo.

Días después de la subida a la montaña, luego del Día del Padre, el hermoso lomito salió al patio por la mañana; después entró a la habitación, se acurrucó en los pies de Carlos y cuando éste despertó, el can había muerto.