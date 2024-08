Ovidio Guzmán López: ¿Cuándo será su próxima audiencia en la Corte de Illinois?

El hijo de "El Chapo" Guzmán, Ovidio Guzmán López, mejor conocido como "El Ratón", sigue con su proceso judicial por narcotráfico en una corte federal de Illinois, y está previsto que el próximo 1 de octubre se presente a una audiencia por el caso.

"Ovidio Guzmán López sigue bajo custodia de EU y su próxima fecha ante una corte es el 1 de octubre de 2024 a las 10:15 ante la jueza de distrito de Estados Unidos, Sharon Johnson Coleman, del Distrito Norte de Illinois", dijo a Milenio la asesora de Comunicaciones para el Departamento de Justicia, Nicole Navas.

De acuerdo a información de Milenio, se ha logrado confirmar que tanto Ovidio como su hermano Joaquín Guzmán López, y quien fuera su jefe de seguridad, Néstor Isidro Pérez Salas, "El Nini", trabajan en acuerdos de culpabilidad para lograr condenas más benévolas.

#ÚLTIMAHORA Ovidio Guzmán entra al programa de testigos protegidos, informa la DEA https://t.co/zYRrJwPuxf pic.twitter.com/zx9MsBj1ls — El Universal (@El_Universal_Mx) August 30, 2024

TESTIGOS PROTEGIDOS

Según información exclusiva proporcionada a El Universal por una fuente de la Administración de Control de Drogas (DEA), "Los Chapitos" han ingresado al programa de testigos protegidos en Estados Unidos.

La fuente aclaró que Guzmán López está bajo el resguardo de los US Marshals y no será presentado públicamente debido a que su caso se mantiene en reserva y clasificado. Desde el 23 de julio de 2024, su ficha en el Buró Federal de Prisiones (BOP) muestra que ya no está bajo su custodia, siendo registrado como "released" desde esa fecha.

OVIDIO GUZMÁN DETENIDO

El 15 de septiembre de 2023, en pleno Día de la Independencia de México, Ovidio Guzmán fue extraditado a Estados Unidos. Su comparecencia ante una corte en Illinois fue para enfrentar graves acusaciones relacionadas con tráfico de drogas, incluyendo cocaína, metanfetaminas y marihuana.

El 5 de enero de 2023, Guzmán López había sido detenido en México y posteriormente recluido en el Centro Correccional Metropolitano de Chicago. En marzo de este año, la jueza Sharon Johnson Coleman le leyó los cargos en su contra, que incluyen conspiración para importar y distribuir drogas, participación en una empresa criminal continua, lavado de dinero y posesión de armas de fuego.