OpenAI permite hacer llamadas con ChatGPT: conoce los detalles de esta nueva función

OpenAI ha lanzado una nueva función que permite realizar llamadas telefónicas a ChatGPT, una herramienta que pretende ofrecer interacciones más personalizadas y accesibles.

La empresa OpenAI anunció este miércoles que, desde hoy, los usuarios de Estados Unidos pueden hacer llamadas a su chatbot de inteligencia artificial (IA) ChatGPT de manera gratuita durante un máximo de 15 minutos al mes.

La herramienta, a la que también se le puede escribir por WhatsApp desde cualquier parte del mundo, responde al número de teléfono 1-800-242-8478 con una voz de mujer que puede expresarse en más de 20 idiomas, entre ellos inglés, francés, alemán y español.

La función de llamadas a ChatGPT permite a los usuarios interactuar con la IA a través de una llamada telefónica en lugar de un chat escrito. Esta modalidad está diseñada para brindar un acceso más inclusivo a personas con discapacidades visuales o dificultades para escribir.

Además, es ideal para quienes prefieren la comunicación verbal o necesitan resolver consultas de manera inmediata y dinámica, como en situaciones de emergencia o atención al cliente.

Empresas y particulares por igual, pueden aprovechar esta herramienta. Las empresas podrán utilizarla para mejorar la experiencia del cliente en líneas de soporte, mientras que los usuarios individuales podrán recibir ayuda en tareas cotidianas, como agendar citas, obtener información sobre temas específicos o practicar habilidades de comunicación.

