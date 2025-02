¡Novedades para Nintendo! Llega a la consola un videojuego clásico de Wii, esto se sabe

¡Se acerca un nuevo videojuego para la Nintendo Switch! Regresa un clásico del Wii en el que debes volar aviones coloridos para cumplir los retos

Por: Karla Salinas

Últimamente, Nintendo ha dado mucho de qué hablar, debido a las recientes novedades que se han dado a conocer de su nueva consola. Recientemente, en su página oficial dio a conocer que lanzará un videojuego clásico de Wii para que sea compatible con sus consolas, permitiendo que nuevos gamers disfruten de él.

Ya se conoce la fecha de lanzamiento y el precio, por esa razón te revelaremos de qué juego se trata y todo lo que necesitas saber para disfrutar de las nuevas aventuras que tendrá.

¿CUÁL ES EL NUEVO VIDEOJUEGO DISPONIBLE?

Para los amantes de Wii, "Stunt Flyer" fue un importante juego para sus fieles seguidores. En el momento en que se conocieron nuevas consolas, hizo que el clásico ya no pudiera ser compatible, siendo una terrible noticia para sus usuarios.

Por suerte, se dio a conocer que para las nuevas consolas de Nintendo, ya estará disponible el videojuego clásico, teniendo varias mejoras que podrán ser visibles con gráficas más claras, colores más brillantes y con nuevos aviones disponibles.

Se menciona que estará disponible para su compra hasta el 14 de febrero, el cual tendrá un costo de 310 pesos en su versión digital, aventuras aptas para todo el público. Siendo compatible en la versión TV, semiportátil y portátil, apto para uno o dos jugadores.

¿DE QUÉ TRATA?

Si no has tenido la oportunidad de jugar el videojuego clásico de Wii, no te preocupes, porque te contaremos un poco de qué trata el juego. En realidad, es una dinámica muy sencilla, puesto que serás el piloto de varios aviones, en los cuales deberás de cumplir varios retos para poder desbloquear nuevos equipos para mejorar tu nave.

Podrás explorar 3 ubicaciones abiertas, en las que deberás pilotear en el menor tiempo posible para ganar. Con las mejoras de las consolas de Nintendo, tendrás un mejor disfrute de los retos y aventuras.

Solamente tendremos que esperar a que el portal oficial abra la venta en general, ya estamos a pocas horas de que podamos ser los primeros en disfrutarlo. No dejes pasar la oportunidad de revivir tu infancia volando aviones coloridos con tus personajes favoritos.