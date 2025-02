El Nintendo Direct de la Nintendo Switch 2 ya tiene fecha y hora

En esta ocasión el ciberevento se va a centrar única y exclusivamente en su más reciente producto, el cual está generando expectativas entre los fans

Por: Brayam Chávez

A mediados de enero, Nintendo reveló oficialmente Switch 2 después de meses de filtraciones y rumores acerca de su nueva consola. En esa corta grabación presentaron el aspecto del nuevo equipo, confirmaron el nuevo Mario Kart y nada más, a la vez que prometieron revelar más detalles en un Nintendo Direct que tendrá lugar el 2 de abril.

Este miércoles, la Gran N ha anunciado en sus redes sociales y en una nueva página web que el evento en línea se llevará a cabo a las 15:00.

Durante el evento "Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 - 02.04.2025" (es su denominación oficial) "presentará un análisis más detallado de Nintendo Switch 2".

Pese a que la empresa no revela el contenido del evento, se anticipa que se revelen más detalles sobre las características de la consola, como el fascinante sensor ubicado en el interior de los nuevos controles, y se revele su costo y fecha de lanzamiento.

Asimismo, es probable que se proporcione una panorámica de los videojuegos que serán accesibles durante los primeros meses después del lanzamiento de la consola, junto con el reciente Mario Kart.

La primera Switch fue presentada con títulos como The Legend of Zelda: Breath of the Wild (título inicial), Super Mario Odyssey y 1-2-Switch, además de otros juegos de otras empresas como Skyrim.

Súmate el 2 de abril a las 7am (hora de la Ciudad de México) al #NintendoDirect: Nintendo Switch 2 – 02.04.2025, donde compartiremos más detalles de la consola #NintendoSwitch2. pic.twitter.com/nSXg7vA0Wh — Nintendo Latinoamérica (@NintendoLatam) February 5, 2025

NINTENDO SWITCH 2 RETROCOMPATIBLE

Switch 2 será retrocompatible con la mayoría de los videojuegos del catálogo de Switch; a pesar de que aún no se ha establecido cuáles serán las excepciones, es posible que aquellos que emplean el sensor IR del Joy-Con derecho de la primera Switch, que no se encuentra en los mandos nuevos, se encuentren entre estos.

Existen dos juegos que Nintendo ha presentado para Switch en 2025, Metroid Prime 4: Beyond y Leyendas Pokémon Z-A, que se rumorea que podrían contar con mejoras en el nuevo equipo.

NINTENDO EVITARÁ LA ESPECULACIÓN CON SU NUEVA CONSOLA

Esta semana, Nintendo ha revelado sus más recientes resultados económicos, donde ha declarado que Switch ha comercializado más de 150 millones de consolas a nivel global.

Luego del informe, los directivos de la empresa han confirmado que continuarán con el respaldo de la primera Switch, si detectan que los jugadores lo requieren, después del lanzamiento de Switch 2, para el cual se están implementando acciones para prevenir la falta y la especulación. Aunque los 150 millones constituyen un logro significativo, las cifras de ventas se encuentran por debajo de las expectativas de la compañía japonesa.