  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 28 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Niño salva a su amigo durante tiroteo en escuela católica: una historia de amistad y valentía

Todo ocurrió durante la Misa de inicio del curso escolar, celebrada en el templo del colegio donde un atacante abrió fuego desde el exterior

Ago. 28, 2025
El joven héroe fue herido en la espalda y trasladado a un hospital.
El joven héroe fue herido en la espalda y trasladado a un hospital.

En medio del horror del tiroteo ocurrido ayer 27 de agosto en la escuela católica Annunciation, en Minneapolis (Estados Unidos) , una historia de amistad y valentía ha conmovido profundamente a miles de personas.

Weston Halsne, un niño de 10 años, fue testigo de cómo su mejor amigo, Víctor, arriesgó su vida para protegerlo durante el ataque armado.

Todo ocurrió durante la Misa de inicio del curso escolar, celebrada en el templo del colegio. En medio de la ceremonia, un atacante abrió fuego desde el exterior, provocando la muerte de dos niños, de ocho y diez años, e hiriendo a otras 17 personas, entre ellos 14 menores y tres adultos mayores de 80 años que participaban en la liturgia.

"MI AMIGO ME SALVÓ": EL ACTO HEROICO DE UN NIÑO EN MEDIO DEL CAOS

Weston relató a medios locales que, tras escuchar los disparos que atravesaron los vitrales cerca de donde estaba sentado, se refugió bajo una banca. Fue entonces cuando su amigo Víctor, se lanzó sobre él para protegerlo con su propio cuerpo.

"Escuché disparos de nuevo, corrí bajo la banca y me cubrí la cabeza. Mi amigo Víctor me salvó porque se echó encima de mí, pero recibió un disparo", dijo Weston.

Víctor fue herido en la espalda y trasladado de inmediato al hospital. Weston confesó que tuvo mucho miedo por su amigo, pero se mostró esperanzado. "Creo que ahora está bien", dijo.

UN GESTO QUE REFLEJA LA AMISTAD Y EL AMOR VERDADERO

En un artículo publicado por el portal DesdeLaFe.mx se hizo referencia al texto de la Biblia donde se dice que "No hay amor más grande que dar la vida por los amigos" (Jn 15,13), como una palabra hecha vida en los actos de Víctor quien dio testimonio de una amistad sincera, valiente y generosa aun en medio del peligro.

En medio del hecho trágico, esta historia brilla como un rayo de esperanza. La amistad entre Weston y Víctor invita a recordar que, aún en las circunstancias más oscuras, la fe, el amor y la entrega desinteresada pueden cambiar el mundo.

imagen-cuerpo
César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Tragedia en Polonia: F-16 se desploma durante ensayo para el Salón Aeronáutico
Internacional / Mundo

Tragedia en Polonia: F-16 se desploma durante ensayo para el Salón Aeronáutico

Agosto 28, 2025

El incidente tuvo lugar en Radom, a 100 kilómetros de Varsovia; el gobierno polaco ha abierto una investigación para resolver el caso

Marco Rubio visitará México en septiembre: ¿cuál es la agenda del Secretario de Estado de EE.UU.?
Internacional / Mundo

Marco Rubio visitará México en septiembre: ¿cuál es la agenda del Secretario de Estado de EE.UU.?

Agosto 28, 2025

Las actividades del Secretario Rubio buscan fortalecer los lazos bilaterales con ambos países y fomentar una mayor corresponsabilidad regional

¿Quién es Alfredo Guzmán, hijo de "El Chapo" por el que ICE ofrece 10 mdd de recompensa?
Internacional / Mundo

¿Quién es Alfredo Guzmán, hijo de "El Chapo" por el que ICE ofrece 10 mdd de recompensa?

Agosto 28, 2025

Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar es buscado por ser el líder de una facción de la asociación criminal del Cártel de Sinaloa