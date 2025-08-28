Tragedia en Polonia: F-16 se desploma durante ensayo para el Salón Aeronáutico

Fue en redes sociales en donde se compartió el momento en que un F-16 se desplomó mientras se realizaban ensayos para el para el Salón Aeronáutico en Polonia. La información fue confirmada por Tomasz Siemoniak, ministro de Servicios Especiales y un portavoz del gobierno polaco durante este jueves 28 de agosto.

Los hechos tuvieron lugar en el aeropuerto de Sadków, a unos 100 kilómetros al sur de Varsovia, en este espacio, los pilotos se preparaban para realizar una de las exhibiciones aéreas más importantes de la región. De acuerdo con los videos compartidos en redes y por medios polacos; el avión realizaba una maniobra acróbata cuando se precipitó al suelo.

SE ABRIRÁ UNA INVESTIGACIÓN PARA RESOLVER EL CASO

Según la información compartida por la Fuerza Aérea de Polonia, no hubo víctimas en tierra tras la caída del F-16, sin embargo; Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ministro de Defensa, anunció que se abriría una investigación para poder esclarecer el siniestro y saber lo que llevó a que el avión se desplomará.

ÚLTIMO MOMENTO: Un Avión F-16 se estrelló durante la práctica para el Salón Aeronáutico en Polonia

Este incidente ha generado preocupación sobre la operatividad de los aviones, y es que, Polonia dispone de 48 aviones F-16 en configuración Block 52; y recientemente se habría firmado un contrato para modernizar su flota a la versión Block 70. Sin embargo; este accidente llegó en vísperas de un evento representativo de la aviación polaca y aliados occidentales.

PILOTO DEL F-16 FALLECE EN EL INCIDENTE

El F-16 que se encontraba en el ensayo para el espectáculo aéreo "AirSHOW Radom 2025", perdió el control y llevó al fallecimiento del piloto de la aeronave. En las imágenes compartidas es posible ver cómo el avión se precipitó a tierra, provocando una explosión y una gran bola de fuego al estrellarse.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del piloto, y las autoridades han señalado que se continuará investigando para esclarecer todos los detalles del incidente. El accidente causó la cancelación del "AirSHOW Radom 2025", un evento que atrae a miles de espectadores anualmente. Se trata del primer accidente de un F-16 en Polonia desde que el modelo entró en servicio en el país en 2006.