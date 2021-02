Niña regresa a casa y halla muertos a sus padres: tenían Covid

Una pequeña de tan sólo 11 años de edad, originaria de Missouri, Estados Unidos, llegó a su casa y encontró a sus padres muertos, quienes estaban aislados, ya que dieron positivo a Covid-19.

La pareja, cuyas identidades no fueron dadas a conocer, había estado en cuarentena en su casa; sin embargo, no quedó claro si la menor no estaba con ellos.