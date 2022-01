Mujer trans se convierte en nadadora y causa polémica

Nació hace 22 años como niño y sus padres le llamaron Will Thomas; hasta 2019, compitió como varón en las justas de la Universidad de Pensilvania, sin pena ni gloria; sin embargo, se ausentó en la temporada 2021-2022, a fin de cumplir el año de supresión de testosterona para convertirse en mujer, algo que dijo su naturaleza le pedía, cuando volvió a las contiendas, ya no llegó como Will, sino como Lía Thomas.

En su participación en justas femeninas, Thomas arrasó con todas sus contrincantes, pero su desempeño en un medio de mujeres biológicas ha abierto una polémica en torno a si una persona transgénero puede competir con las personas heterosexuales.