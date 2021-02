Mujer mata jirafa, le saca el corazón y lo presume en redes sociales

Van Der Merwe, apasionada por la cacería desde los cinco años de edad, ha matado cerca de 500 animales, entre leones, leopardos y elefantes.

"Mi maravilloso esposo sabía que este era mi sueño y me apoyó por completo. Fui literalmente como una niña pequeña durante dos semanas y conté los días. ¡Después me llené de emociones porque he estado esperando años para tener esta oportunidad. Mi esposo entiende la pasión por la caza y me apoya sin importar nada", escribió.

En la fotografía en la que aparece con el corazón de la jirafa negra, de 17 años, posteó: "¿Alguna vez te has preguntado qué tan grande es el corazón de una jirafa? Estoy absolutamente en la luna con mi GRAN regalo de San Valentín".

Afirmó que había esperado por años la oportunidad y que entre más viejo es el animal, más oscura es su piel, la que planeaba usar como alfombra y afirmó que con la muerte del animal, 11 personas tuvieron trabajo ese día y hubo mucha carne para los pobladores del lugar.