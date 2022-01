Mujer de 18 años tira a su bebé recién nacido a la basura

El indignante video fue difundido en redes sociales y por medios locales, en el se puede apreciar como Alexis Ávila estaciona su vehículo junto al basurero, desciende y lanza una bolsa negra; luego sube al auto y se va.

En el clip también se ve cuando tres personas llegan en una camioneta por la noche y comienzan a buscar en los contenedores, fue entonces que escucharon algunos ruidos, sacaron la bolsa, de ahí rescataron al bebé. Una de las personas llamó a servicios de emergencia y éstos lo trasladaron en ambulancia a un hospital.

August Fons, jefe interino de la policía de Hobbs, mencionó que Alexis Ávila fue detenida el fin de semana, acusada de intento de asesinato en primer grado y abuso infantil.

Además, detalló que el niño aún tenía el cordón umbilical y estaba envuelto en una toalla húmeda con manchas de sangre.

La mujer le dijo a la policía que no sabía que estaba embarazada hasta que dio a luz a su bebé en un baño. Detalló que acudió al médico por un dolor abdominal y fue entonces cuando le dijeron que tendría un bebé, al cual no quería quedarse, pues en agosto pasado había terminado una relación con un joven menor de edad, padre del pequeño.

Ávila fue dejada en libertad tras pagar una fianza. Fons destacó que el caso está en manos de la Fiscalía.

