Muere de covid tirada en el piso del hospital mientras esperaba cama

Lara Arreguiz, quien era estudiante de veterinaria y originaria de Santa Fe, Argentina, padecía diabetes, lo que la hacía más vulnerable ante el mortal virus.

Su madre, Claudia Sánchez, publicó una fotografía de su hija mientras esperaba tendida en el suelo, esperando su turno para ser atendida. La imagen de inmediato se volvió viral, al mostrar la falta de camas de cuidados intensivos.

La madre, comentó que insistió tres veces en admisión, mientras Lara de descomponía y se ahogaba cada vez más. Aseguró que la joven sentía que se desmayaba por la falta de aire, pero las dejaron en un pasillo, donde pasaban personas con y sin covid.

"Mi hija me dijo que quería recostarse y le pregunté al de seguridad si podía hacerlo en una camilla, pero nos dijo que no. por lo que mi hija me dijo que se acostaría en el piso. Después nos vio una mujer que nos prestó su chamarra para taparla y no tuviera frío", declaró.

Sánchez declaró que la joven ya había presentado síntomas de coronavirus desde el 13 de mayo, perro había empeorado en pocas horas. Para el 17 de mayo le hicieron la prueba, le recetaron antibióticos, pero no tuvo mejoría en sus síntomas, por lo que decidieron llevarla al hospital.

Denunció que esperó varias horas en los pasillos de la institución de salud. "Yo entiendo la situación por la que estamos pasando por el colapso sanitario, pero me duele haberla visto tirada, sin poder respirar y que nadie hiciera nada por ayudarla".

La joven era paciente de riesgo y dependía de la insulina desde los 10 años. Además, la madre remarcó que iban de protocolo médico por un positivo a covid y neumonía bilateral, pero que ni así fue atendida.

Añadió que los médicos solo la veían como bicho raro y pasó 9 horas esperando su turno, mientras moría tirada en el piso.