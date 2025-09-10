  • 24° C
Internacional / Mundo

México solicita a Estados Unidos la extradición de implicados en el caso Ayotzinapa

De acuerdo con el Gobierno mexicano, existen al menos dos individuos requeridos por autoridades federales para continuar con las investigaciones

Sep. 10, 2025
México solicita la extradición de implicados en el caso Ayotzinapa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que en su encuentro con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, realizado el pasado 3 de septiembre, uno de los temas centrales fue la solicitud de extradición de personas presuntamente vinculadas al caso Ayotzinapa.

AVANCES EN LAS INVESTIGACIONES

De acuerdo con el Gobierno mexicano, existen al menos dos individuos requeridos por autoridades federales para continuar con las investigaciones. La mandataria destacó que estas acciones forman parte de los esfuerzos por esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, un caso que sigue marcando la agenda nacional.

NOTIFICACIÓN A LOS PADRES DE LOS DESAPARECIDOS

Sheinbaum señaló que ya se notificó a las familias de los estudiantes desaparecidos sobre los avances y las gestiones realizadas ante Estados Unidos. El objetivo, subrayó, es mantenerlos informados y reconocer los pasos que se están dando en el camino hacia la justicia.

COMPROMISO CON LA JUSTICIA

La presidenta reafirmó su compromiso con la verdad y la justicia, insistiendo en que cada acción diplomática y judicial busca dar respuesta a un caso que ha conmovido a México y al mundo. La extradición de los implicados sería, en sus palabras, un paso significativo en el proceso de esclarecer lo ocurrido con los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

Brayam Chávez
