Meta AI: Así puedes practicar inglés a través de WhatsApp

En un mundo cada vez más globalizado, dominar el inglés se ha convertido en una habilidad esencial. Con aproximadamente mil 452 millones de hablantes en todo el planeta, el inglés no solo facilita la comunicación internacional, sino que también abre puertas en el ámbito profesional, académico y personal. Esta nueva herramienta de WhatsApp tiene distintas funciones.

Afortunadamente, la tecnología moderna ofrece nuevas herramientas para aprender y practicar este idioma. Una de las más recientes es Meta AI, la inteligencia artificial de Meta que ahora está disponible en plataformas como WhatsApp, Messenger e Instagram.

Meta, la compañía detrás de Facebook, integró su asistente de inteligencia artificial en sus redes sociales para ofrecer una experiencia de aprendizaje interactiva y accesible. Este asistente puede ayudarte a mejorar tu inglés a través de conversaciones simuladas y juegos de lenguaje.

¿CÓMO UTILIZAR META AI PARA PRACTICAR INGLÉS?

El proceso para comenzar a practicar con Meta AI es sencillo:

Primero, asegúrate de tener la última versión de WhatsApp, Messenger o Instagram en tu dispositivo. Una vez que estés en la aplicación, busca el icono de Meta AI, representado por un círculo azul en la esquina inferior derecha. Al hacer clic en este icono, podrás iniciar una conversación con el asistente.

Para comenzar a practicar inglés, simplemente envía un mensaje solicitando ayuda, por ejemplo: "Can you help me practice my English?" (¿Puedes ayudarme a practicar mi inglés?). Meta AI responderá con un mensaje de bienvenida y te ofrecerá diversas opciones para mejorar tu dominio del idioma, tales como mantener una conversación, discutir temas variados, participar en juegos de lenguaje, o trabajar en la gramática.

En una prueba realizada por Tech Bit, se optó por los juegos de lenguaje. Meta AI propuso una dinámica en la que el usuario debía identificar cuál de las tres declaraciones proporcionadas era falsa. Este tipo de actividades no solo hace que el aprendizaje sea más entretenido, sino que también refuerza el vocabulario y la comprensión lectora.

Aunque el enfoque principal de Meta AI es el inglés, también ofrece soporte para otros idiomas. Durante nuestra prueba, se exploró la posibilidad de practicar francés y la inteligencia artificial demostró ser útil en este idioma. Sin embargo, al intentar practicar coreano, Meta AI indicó que aún no está disponible en ese idioma. Esto sugiere que, aunque la herramienta es versátil, su capacidad para soportar idiomas específicos puede variar.