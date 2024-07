Meta AI: ¿Qué es esta nueva herramienta de WhatsApp y qué función tiene?

La Inteligencia Artificial continúa expandiendo sus fronteras en el mundo digital y ahora llega a las cuentas de WhatsApp en América Latina. Meta, la compañía matriz de WhatsApp, Facebook, Messenger e Instagram, ha anunciado que su asistente de Inteligencia Artificial, Meta AI, está disponible en varios países latinoamericanos, incluyendo Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, así como en Camerún, en África.

Meta AI, presentado oficialmente en abril de este año, se posiciona como uno de los asistentes de IA más avanzados y accesibles hasta la fecha. Según Meta, esta herramienta está diseñada para ayudar a los usuarios en diversas tareas cotidianas utilizando IA generativa, un modelo informático que aprende patrones de datos para crear contenido nuevo, ya sea texto o imágenes.

¿QUÉ FUNCIÓN TIENE META AI?

Entre las funciones destacadas de Meta AI se encuentran la capacidad de crear imágenes y videos bajo solicitud, ofrecer recetas de cocina, proporcionar consejos de estudio y recomendar destinos turísticos locales, hacer resúmenes de un texto, resolver ecuaciones. Además, el asistente puede responder preguntas sobre una amplia variedad de temas, desde eventos astronómicos hasta información cultural o deportiva.

¿CÓMO USAR META AI?

Para interactuar con Meta AI desde WhatsApp, solo debes seleccionar el ícono de Meta AI, identificado por un círculo azul, violeta y verde agua sobre el símbolo de (+) para iniciar un nuevo chat. Una vez activado, puedes comenzar una conversación con el asistente de IA para aprovechar sus funcionalidades.

Es importante tener en cuenta que para utilizar Meta AI, los usuarios deben aceptar las condiciones de uso de la IA de Meta, lo cual se presenta el paso de inicio en la conversación.

Este proceso permite a los usuarios beneficiarse de las capacidades avanzadas de Meta AI mientras garantiza una experiencia informada y segura.

Con Meta AI disponible en WhatsApp, los usuarios en América Latina ahora tienen acceso a una herramienta innovadora que promete facilitar y enriquecer diversas áreas de su vida cotidiana mediante el poder de la inteligencia artificial.

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que por el momento, no existe un método manual para desactivar Meta AI una vez que has aceptado las condiciones de la IA de la empresa de Mark Zuckerberg.

Por lo tanto, se aconseja no hacer clic en "Continuar" si no estás seguro de querer utilizar el servicio o si las condiciones de Meta no te convencen respecto al uso de esta herramienta.