¡Más allá del color! Curiosidades impactantes del Golden Gate que sorprenderán

El puente Golden Gate, que se extiende majestuoso sobre el estrecho del mismo nombre y conecta la bahía de San Francisco con el océano Pacífico, no es solo una joya de la ingeniería del siglo XX, sino también un símbolo cultural y visualmente inolvidable del paisaje californiano.

Antes de su construcción, la única manera de cruzar entre el condado de Marin y la península de San Francisco era mediante transbordadores.

Los planes para levantar este icónico coloso comenzaron a gestarse a inicios del siglo XX, pero no fue hasta el 5 de enero de 1933 que se iniciaron oficialmente las obras. Durante su construcción, se implementó una red de seguridad bajo la estructura que logró salvar 19 vidas, un hito en la historia de la seguridad laboral.

Finalmente, el 27 de mayo de 1937, el Golden Gate se abrió al mundo. Hoy, es uno de los tramos más reconocidos globalmente y una atracción imperdible para millones de visitantes.

7 CURIOSIDADES DEL GOLDEN GATE QUE QUIZÁ NO CONOCÍAS

Pero detrás de su imponente silueta hay historias tan sorprendentes como conmovedoras. Aquí te compartimos siete datos curiosos que probablemente no conocías:

1. SU 50º ANIVERSARIO LO APLASTÓ... LITERALMENTE

El 24 de mayo de 1987, San Francisco cerró el puente para celebrar su aniversario número 50 con una caminata masiva. Esperaban 50 mil personas. Llegaron hasta un millón. El peso fue tal que el arco del puente se aplanó y descendió más de 2 metros.

2. UNA ESTRELLA DE CINE MUY SOLICITADA

El Golden Gate ha aparecido en docenas de películas, desde A View To A Kill de James Bond, hasta Rise of the Planet of the Apes. Y aunque en la vida real ha resistido tormentas, terremotos y el paso del tiempo, en la ficción, los directores parecen tener una fijación por destruirlo.

3. UN COMIENZO TRÁGICO

Solo tres meses después de su apertura, el puente fue escenario de su primer suicidio. Harold Wobber, veterano de guerra, saltó tras decirle a una desconocida: "Aquí es donde me bajo." Desde entonces, más de mil 600 personas han hecho lo mismo. Actualmente, se está instalando una red de seguridad para prevenir estas tragedias.

4. MÁS DE DOS MIL MILLONES DE CRUCES

En 1985, el coche número mil millones cruzó el puente (su conductor fue premiado con champán y un casco). Para 2019, esa cifra ya se había duplicado, superando los dos mil millones de vehículos.

5. SACUDIDO ANTES DE NACER

En junio de 1935, un fuerte terremoto azotó la estructura aún en construcción. Los obreros que trabajaban en la Torre Sur reportaron que el pilar se balanceó casi 5 metros de lado a lado.

6. CABLES PARA DAR LA VUELTA AL MUNDO... TRES VECES

Sus dos cables principales están hechos con más de 128 mil kilómetros de alambre. Si los desenrolláramos, podríamos darle la vuelta al Ecuador tres veces. Y aún sobraría un rollito para envolver un par de souvenirs.

7. TREINTA AÑOS BORRANDO ERRORES DEL PASADO

La pintura original del puente, rica en plomo, fue removida entre 1965 y 1995 para proteger el medioambiente. Hoy en día, el icónico color naranja internacional se mantiene con pintura a base de zinc, aplicada continuamente para conservar su esplendor.

Elegante, resistente y lleno de historia, el Golden Gate no solo conecta tierras: Conecta eras, emociones y miradas. No por nada es el puente más fotografiado del mundo.