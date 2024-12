Luigi Mangione se declara inocente en primera audiencia en Nueva York

Luigi Mangione, sospechoso en la balacera que resultó en la muerte del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, se declaró inocente este lunes ante los cargos estatales de asesinato y terrorismo durante una audiencia en Nueva York.

El joven de 26 años, enfrenta 11 cargos en total, incluyendo asesinato, homicidio y delitos relacionados con armas y falsificación. Mangione fue escoltado al tribunal en Manhattan bajo estrictas medidas de seguridad, vistiendo pantalones caqui y un suéter burdeos.

Llegó desde Pensilvania tras renunciar a la extradición, rodeado de oficiales armados y en presencia del alcalde de Nueva York, Eric Adams, lo que generó críticas de su abogada, Karen Friedman Agnifilo.

Durante la audiencia, Agnifilo señaló que su cliente enfrenta dificultades para obtener un juicio justo debido al nivel de exposición mediática y el despliegue policial. El juez Gregory Carro garantizó que el juicio sería justo, con la selección cuidadosa de un jurado.

Luigi Mangione in courtroom with attorney speaking on charges & his unfair treatment by law enforcement specifically from Mayor Eric Adams.



He pleads "NOT GUILTY"! #FreeLuigi pic.twitter.com/5y0ZBWJJoS