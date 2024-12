Luigi Mangione, extraditado a Nueva York para enfrentar cargos por asesinato

Luigi Mangione, acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, ha sido extraditado a Nueva York para enfrentar cargos federales y estatales. El joven de 26 años, quien fue arrestado en Pensilvania la semana pasada tras una intensa búsqueda, renunció a su derecho a una audiencia de extradición y fue trasladado a la ciudad de Nueva York durante la mañana de este jueves.

Mangione enfrenta 11 cargos estatales, incluyendo asesinato en primer grado con fines terroristas, y cuatro cargos federales adicionales, entre ellos acecho y uso de un arma de fuego. Las autoridades alegan que Mangione emboscó y asesinó a Thompson a quemarropa en una calle de Manhattan.

Se espera que Mangione tenga su primera comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York esta misma tarde de jueves, alrededor de las 2:00 p.m. ET, según un comunicado del Distrito Sur:

"Como se alega, este acusado disparó descaradamente a quemarropa al Sr. Thompson en una acera de Manhattan. La Fiscalía del Distrito de Manhattan, en colaboración con nuestros socios del Departamento de Policía de Nueva York, está dedicada a garantizar justicia por este atroz asesinato con cargos de asesinato en primer grado", se lee en el comunicado.

La jueza magistrada Katharine Parker supervisará los procedimientos judiciales en el edificio de juzgados Moynihan. El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha señalado que, de ser declarado culpable, Mangione podría enfrentar una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

