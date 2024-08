Ken Salazar revela itinerario de vuelo de Joaquín Guzmán y "El Mayo"

El embajador aclaró que la captura de ambos se realizó sin la participación directa de agentes estadounidenses y fue un asunto interno de los cárteles

Por: Marcela Islas

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha desmentido las acusaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre una supuesta falta de cooperación de su país en la detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López.

En una conferencia de prensa, Salazar aseguró que la captura de ambos líderes del Cártel de Sinaloa se llevó a cabo, sin la participación directa de agentes estadounidenses ni recursos de Estados Unidos en territorio mexicano.

Según el embajador, la operación fue un asunto interno de los cárteles. "No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes, ni nuestra gente en México. Fue una operación de los cárteles", afirmó Salazar.

El embajador detalló que Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses, mientras que Zambada fue trasladado a Estados Unidos en contra de su voluntad. Ambos fueron trasladados en un vuelo desde Sinaloa hasta Santa Teresa, Nuevo México.

Salazar enfatizó que la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad es sólida y constante, desmintiendo las acusaciones de falta de cooperación. "Desde el día que pasó, hemos estado en comunicación constante con su gobierno", aseguró el embajador.

En cuanto a la situación de Ovidio Guzmán, conocido como "El Ratón", Salazar confirmó que se encuentra bajo custodia en Estados Unidos y será juzgado en ese país.

La detención de Zambada y Guzmán López ha generado diversas teorías sobre cómo se llevó a cabo el arresto. Sin embargo, Salazar se limitó a destacar el compromiso de Estados Unidos con el proceso de justicia y la cooperación con México, sin entrar en detalles sobre las versiones que han circulado.

La declaración de Salazar busca aclarar las dudas surgidas tras las declaraciones del presidente López Obrador y reafirmar la postura de Estados Unidos en relación a la lucha contra el narcotráfico en la región.