"Joaquín Guzmán se entregó; ´El Mayo´ fue llevado contra su voluntad": Embajador de EU en México

La aclaración de Ken Salazar busca disipar las dudas y esclarecer el papel de Estados Unidos en este caso, una lucha contra el crimen organizado

Por: Araceli Rodríguez

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, desmintió las afirmaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la falta de cooperación de las autoridades estadounidenses en el caso de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En una conferencia de prensa llevada a cabo el día de hoy, Salazar brindó detalles sobre la forma en que se realizó la detención y aclaró el papel de Estados Unidos en la operación.

Según Salazar, la captura de Zambada y Guzmán López no involucró a agentes estadounidenses ni a recursos de EE.UU. en territorio mexicano.

"No fue un avión de los Estados Unidos, no fue un piloto de los Estados Unidos, no fueron nuestros agentes, ni nuestra gente en México. Fue una operación de los cárteles", aseguró el embajador.

Esta declaración llega en respuesta a las críticas recientes del presidente López Obrador, quien había señalado una aparente falta de cooperación de Estados Unidos en el proceso.

"Joaquín Guzmán López se entregó; Ismael ´El Mayo´ Zambada fue llevado contra su voluntad. Fue una operación entre cárteles. El vuelo salió de #Sinaloa": @USAmbMex, embajador de #EstadosUnidos en México.

@RalEstrella1 pic.twitter.com/iWZH5IvWJB — La Silla Rota (@lasillarota) August 9, 2024

El embajador explicó que Joaquín Guzmán López se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses, mientras que Zambada fue trasladado a EE.UU. contra su voluntad.

El vuelo en el que ambos individuos fueron trasladados salió desde Sinaloa con destino a Santa Teresa, Nuevo México.

Salazar enfatizó que el piloto del avión no es empleado de Estados Unidos ni ciudadano estadounidense, desmintiendo así cualquier implicación directa de las autoridades estadounidenses en la operación.

Salazar también destacó la colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos, afirmando que desde el inicio del caso, ha habido una comunicación constante entre ambas partes.

"Desde el día que pasó, hemos estado en comunicación constante con su gobierno", señaló Salazar, añadiendo que incluso realizó una visita personal a El Paso para revisar la evidencia que se ha compartido con las autoridades mexicanas. "Esto enseña la cooperación que llevamos con México, eso no ocurría antes", dijo el embajador.

En cuanto a la situación de Ovidio Guzmán, conocido como "El Ratón", Ken Salazar confirmó que actualmente se encuentra bajo custodia en EE.UU. y será juzgado en ese país.

El embajador destacó que este es un ejemplo de la colaboración efectiva entre ambos países en temas de seguridad, siempre respetando la soberanía de cada nación.

La detención de Zambada y Guzmán López, confirmada por autoridades estadounidenses el 25 de julio, suscitó diversas versiones sobre cómo se llevó a cabo el arresto.

Entre las teorías se encuentran una entrega pactada, una captura directa, un engaño o incluso un secuestro por parte de miembros de "Los Chapitos" para llevar a Zambada a EE.UU.

Salazar no abordó estas versiones en detalle, pero reiteró el compromiso de Estados Unidos con el proceso de justicia y la cooperación con México.