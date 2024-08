AMLO: Estados Unidos reconoce que hubo negociación con "El Mayo" Zambada

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la detención de Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, líderes del cártel de Sinaloa, pudo haber sido resultado de un acuerdo entre los capos y las autoridades estadounidenses.

AMLO señaló que a casi 15 días de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos aún no ha proporcionado a su administración detalles adicionales sobre los pormenores de esta captura.

"En este caso, el mismo gobierno de Estados Unidos ha reconocido que llevaron a cabo una negociación por lo menos con uno de los dos personajes, con Joaquín Guzmán López, eso es lo que nos informaron y no ha habido más información, estamos esperando que nos informen", afirmó López Obrador durante su conferencia matutina del martes 6 de agosto en Palacio Nacional.

"De lo que estamos seguros es que no intervinieron las Fuerzas Armadas de México, que esto al parecer fue un acuerdo entre autoridades del gobierno de Estados Unidos y estas personas", reiteró.

El presidente López Obrador aseguró que durante su administración se ha perseguido y detenido a narcotraficantes de todos los carteles, subrayando que ya no se protege a nadie, a diferencia de la administración del expresidente Felipe Calderón, cuando el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna protegía a las bandas de narcotraficantes.

"Nosotros constantemente estamos combatiendo el narcotráfico. Todos los días se detiene a personas vinculadas con el narcotráfico y se destruyen laboratorios y no se protege a nadie, ya no es el tiempo en que se protegía desde el gobierno a las bandas de narcotraficantes", enfatizó López Obrador.

"No se tolera ninguna práctica ilícita, pero se busca que no haya violencia, que se atiendan las causas que provocan la inseguridad y la violencia, es una concepción distinta, y hay quienes no coinciden con nosotros, aquí en México y en Estados Unidos", refirió el mandatario.

AMLO señaló que a casi 15 días de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, el gobierno de Estados Unidos aún no ha proporcionado a su administración detalles adicionales sobre los pormenores de esta captura.