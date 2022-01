Incendio en edificio de Nueva York deja 19 muertos

El fuego se declaró en un dúplex entre el segundo y tercer piso, el humo se extendió rápidamente por todo el inmueble de manera poco habitual.

Los equipos de rescate encontraron víctimas en los 19 pisos del edificio, en su mayoría como resultado de la inhalación de humo, muchas de ellas fueron trasladadas en estado muy grave a varios hospitales.

Varios videos compartidos en redes sociales muestran las llamas saliendo del edificio y a decenas de bomberos socorriendo a personas.

El alcalde Eric Adams declaró que entre las víctimas podría haber numerosos gambianos, por ser esta una zona del Bronx donde la comunidad africana es mayoritaria; además, prometió que todos tendrán un entierro según el ritual musulmán.

#BREAKING::31 people seriously injured in a 5-alarm #fire in a high-rise apartment building in the #Bronx, #Newyork. pic.twitter.com/U8hQYMz8gi

— Vikas Tripathi (@vikasjournolko) January 9, 2022