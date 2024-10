Huracán "Milton" vuelve a ser categoría 5; podría ser catastrófico

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que las últimas horas, el huracán "Milton" se ha intensificado nuevamente y ha alcanzado la categoría 5.

Ante esta situación, las autoridades de Estados Unidos emitieron una seria advertencia sobre el fenómeno meteorológico que se acerca a la costa de Florida y podría tocar tierra como un poderoso y peligroso huracán de categoría 5 en las próximas 24 horas.

Michael Brennan, director del Centro Nacional de Huracanes, enfatizó que las inundaciones podrían alcanzar niveles catastróficos, superando la altura de una persona mayor y arrastrando todo a su paso.

... #MILTON REMAINS A CATASTROPHIC CATEGORY 5 HURRICANE... ...FORECAST TO MAKE LANDFALL ON THE FLORIDA GULF COAST LATE TONIGHT AS A DANGEROUS MAJOR HURRICANE...

"Milton", que se ha convertido en uno de los huracanes más intensos de la historia atlántica, se dirige hacia la costa del Golfo de Florida, provocando enormes estancamientos de tráfico y escasez de combustible. Más de un millón de personas han sido evacuadas de la zona, especialmente en áreas críticas como la bahía de Tampa.

Se prevé que el huracán impacte en la noche del miércoles o las primeras horas del jueves, trayendo consigo vientos sostenidos de hasta 165 millas por hora (265 km/h) y marejadas ciclónicas devastadoras. Brennan advirtió que el fenómeno podría resultar en inundaciones de entre 10 a 15 pies (3 a 4.5 metros) en zonas específicas, como los condados de Pinellas, Hillsborough y Sarasota.

El director del Centro Nacional de Huracanes instó a los residentes a evacuar de inmediato si las autoridades locales lo han recomendado. "Recuerden, solo necesitan desplazarse decenas de millas para llegar a un lugar seguro. No permanezcan en entornos peligrosos", subrayó Brennan.

The NHC Director Dr. Michael Brennan will provide a LIVE update on Major Hurricane #Milton around 11:05 AM EDT.



