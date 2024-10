VIDEO | Así se ve el huracán "Milton" desde la Estación Espacial Internacional

A raíz de las proporciones monstruosas que ha adquirido el huracán "Milton", de categoría 5, y que llevara al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a calificarla como la peor tormenta en 100 años y a pedir a los habitantes de Florida que evacuaran a zonas seguras, las dimensiones del fenómeno son enormes y vistas desde la Estación Espacial Internacional (EEI).

A través de un video, la EEI compartió cómo se ve "Milton", pues el fenómeno meteorológico tiene vientos sostenidos de hasta 280 kilómetros por hora.

La grabación fue realizada por los científicos de la Estación Espacial el lunes en la mañana, cuando el huracán atravesaba el Golfo de México, con dirección a la península de Florida.

At 10:28 a.m. EDT October 7, the space station flew over Hurricane Milton and external cameras captured views of the category 5 storm, packing winds of 175 miles an hour, moving across the Gulf of Mexico toward the west coast of Florida. pic.twitter.com/MTtdUosiEc

Luego de su paso por esa zona marítima, el huracán "Milton" se elevó a la más temida de las categorías de la escala Saffir-Simpson: la 5, por lo que se le considera de los más peligrosos de la temporada.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, el meteoro se ha convertido en una grave amenaza la costa de Florida.

PREPARATIVOS Y EVACUACIONES EN FLORIDA

La petición de Joe Biden de que evacuaran Tampa, la potencial zona de impacto de "Milton" en redes sociales se compartieron videos en los que se aprecian largas filas vehículos saliendo de la Florida.

Y es que la alerta por el huracán se ha extendido por todo lo largo de la costa del Golfo de Florida, desde Chokoloskee hasta donde desemboca el río Suwannee; también se incluye Tampa Bay y las Islas Tortugas Secas.

Dado a la potencia del huracán, las marejadas podrían causar inundaciones con oleaje de más de cuatro metros en algunos puntos de la costa.

Por otra parte, artistas 3D, de un canal del clima recrearon por computadora las posibles marejadas ciclónicas de hasta 4.5 metros de altura, que impactarían en algunas regiones del oeste de la península de Florida.

The 3D artists at the weather channel deserve a raise for this insane visual



Now watch this, and then realize forecasts are now predicting up to 15 ft of storm surge in certain areas on the western coast of Florida pic.twitter.com/HHrCVWNgpg