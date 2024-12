"Fui muy duro con México": Donald Trump revela que planea declarar a los carteles de narcotráfico como organizadores terroristas

En un discurso pronunciado en un foro organizado por la agrupación ultraconservadora Turning Point, el expresidente de Estados Unidos y próximo mandatario, Donald Trump, reiteró su intención de declarar a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras cuando asuma el poder el próximo 20 de enero.

Trump subrayó que tomará medidas drásticas para combatir el narcotráfico, específicamente en relación con la creciente crisis de sobredosis de fentanilo en su país.

CARTELES DE NARCOTRÁFICO COMO ORGANIZADORES TERRORISTAS

"Todos los miembros de pandillas extranjeras serán expulsados y designaré inmediatamente a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras. Lo haré de inmediato", declaró Trump, añadiendo que desmantelará, deportará y destruirá toda la red criminal que opera dentro del territorio estadounidense.

El republicano aprovechó su intervención para atacar nuevamente a otros países, acusándolos de enviar a sus "narcotraficantes" a Estados Unidos. Además, mencionó específicamente el caso de Aurora, Colorado, donde afirmó que operan miembros de la banda transnacional venezolana Tren de Aragua.

LLAMADA CON CLAUDIA SHEINBAUM

El discurso de Trump también incluyó un comentario sobre su reciente llamada con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. "Fui muy duro con México. Hablé con la nueva presidenta, una mujer encantadora y maravillosa, pero le dije: 'No pueden hacerle esto a nuestro país'", afirmó.

Durante esa conversación, el republicano habría insistido en que México frene el tráfico de drogas en la frontera, tras haber amenazado previamente con imponer aranceles del 25 por ciento a México y Canadá si no se detenía la llegada de migrantes y drogas a Estados Unidos.

Trump, quien también fue presidente entre 2017 y 2021, destacó que miles de personas mueren anualmente por sobredosis, especialmente por el fentanilo, y reiteró que su administración tomará medidas urgentes para frenar este fenómeno. "He informado a México que esto no puede continuar. Las familias están siendo destruidas y vamos a detenerlo. No vamos a permitir que eso suceda", puntualizó.

Asimismo, el futuro presidente adelantó que su Gobierno lanzará campañas publicitarias a nivel nacional para alertar a la ciudadanía sobre los peligros del consumo de estupefacientes.

Por su parte, México ha reiterado en diversas ocasiones que la lucha contra el narcotráfico debe ser un esfuerzo conjunto, pero subraya que el problema de las drogas en Estados Unidos no puede resolverse exclusivamente con medidas que afecten a la frontera, sino también enfrentando la alta demanda interna como un problema de salud pública.

El anuncio de Trump, que coincide con un creciente debate sobre la intervención militar en México por parte de ciertos sectores del Partido Republicano, representa un desafío para las relaciones bilaterales, pues México ha dejado en claro que defenderá su soberanía en este aspecto.