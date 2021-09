Fuerte imagen: Niños flotan en el mar abrazados de su madre muerta

Una familia completa, junto a su niñera y otras cuatro personas estaban reportadas como desaparecidas desde hace una semana, cuando partieron rumbo a la Isla Tortuga desde Puerto Encantado , en una lancha Intermarine Z29 " Thor ", pero no llegaron a su destino, por lo que eran buscados por las autoridades marítimas de Venezuela .

Tras varios días de búsqueda, una impactante imagen movió las fibras más sensibles de los rescatistas, al observar una lancha flotando en medio del mar y dos niños abrazados al cuerpo de su mamá, sin vida.

El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) de Venezuela confirmó que se trataba de la familia que había sido reportada como desaparecida junto a las otras cinco personas.

Mariely "N", la mamá de los menores, falleció junto a sus hijos de 6 y 2 años abrazados a su cuerpo hasta que fueron rescatados, severamente deshidratados junto con su niñera.

El padre de Mariely confirmó su muerte y dijo que sus pequeños nietos junto a Verónica "N", la nana, habías sido trasladados a diferentes hospitales en Caracas.

"He sido prudente en no dar declaraciones carentes de la probidad debida porque no sé a quién pueda dañar sin necesidad...Era sencillamente un viaje familiar para darle esparcimiento a los niños", declaró el hombre mientras esperaba el cuerpo de su hija.

Los menores reciben tratamiento en una clínica, mientras que la niñera fue trasladada al área de Emergencias de un hospital. Los otros pasajeros de la lancha, Remis "N", José "N", Alejandro "N" y Vianney "N", aún son buscados por las autoridades.