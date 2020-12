Fue un fraude total: Trump

Luego de las elecciones en Estados Unidos donde, Joe Biden derrotó a Donald Trump, el exmandatario ofreció una entrevista en la cual indicó que no reconocerá su derrota ante Biden, ni abandonará su teoría de conspiración sobre el fraude electoral masivo.



"No me harán cambiar de opinión. Mi opinión no cambiará en seis meses", señaló Trump.