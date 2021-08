Ex colaborador de García Luna se declara culpable en EU

Con esto se obtiene un avance importante ante el caso que se le sigue al ex funcionario, al ser Reyes una pieza clave en las investigaciones contra García Luna quien sigue sosteniendo que es inocente.

Iván Reyes, cercano colaborador del ex secretario de Seguridad Pública durante el sexenio panista de Calderón, Genaro García Luna , se ha declarado culpable ante una corte de Nueva York por los delitos de narcotráfico que se le imputan.

El ex comandante de la Policía Federal enfrenta cargos por su supuesta colaboración con cárteles mexicanos al filtrarle información para favorecerlos, en especial para el de Sinaloa fundado por el capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien se encuentra recluido en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.

García Luna también ha sido vinculado al cártel de Sinaloa pero no se ha podido comprobar su responsabilidad en esos cargos de nexos con el narcotráfico.

Ahora con la aceptación de Reyes Arzate sobre los delitos que se le imputan, el panorama para García Luna se vuelve complicado para demostrar que no tiene vínculos con los capos, ya que tanto el ex secretario de Seguridad Pública como Iván Reyes trabajaron en conjunto durante el sexenio del ex presidente de México, Felipe Calderón.