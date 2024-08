Estos son los libros virales en Tiktok que deberías añadir a tu lista de lectura

La comunidad lectora de TikTok "Booktok" está revolucionando el mundo literario con recomendaciones que se han convertido en auténticos fenómenos de ventas.

Si acabas de terminar un libro y te encuentras en busca de tu próxima lectura, aquí te presentamos títulos que están arrasando en la plataforma y que podrían ser justo lo que necesitas para llenar el vacío dejado por tu última novela.

Estos libros no solo han capturado la imaginación de miles de usuarios, sino que también generan una ola de entusiasmo y anticipación.

"LOS SIETE MARIDOS DE EVELYN HUGO" DE TAYLOR JENKINS REID









Este título causó un gran revuelo en la comunidad TikTok. La novela sigue a Evelyn Hugo, una icónica estrella de Hollywood que decide contar su vida y sus secretos a la periodista Monique Grant. A medida que Monique explora la historia de Evelyn, se encuentra conectada con ella de formas inesperadas. Las reseñas de este libro destacan su capacidad para convertirse en una de las lecturas más memorables de los próximos años, lo que lo convierte en una lectura obligada.

"ROMPER EL CÍRCULO" DE COLLEEN HOOVER

Publicado originalmente en 2016, "It Ends With Us" o "Romper el círculo" en español, ha visto un resurgimiento masivo en popularidad gracias a TikTok. Esta novela, que ya figura en la lista de best-sellers de The New York Times, narra la historia de Lily Bloom, una joven que entra en una relación con el neurocirujano Ryle Kincaid, conocido por su aversión a las relaciones serias. La trama se complica con el regreso de Atlas Corrigan, el primer amor de Lily.

"MEJOR QUE EN LAS PELÍCULAS" DE LYNN PAINTER

Este libro es perfecto para quienes disfrutan del romance juvenil. La historia se centra en Liz, una joven que ha estado enamorada de Michael durante mucho tiempo. Cuando él regresa a la ciudad, Liz intenta que Michael la invite al baile de graduación con la ayuda de su irritante vecino, Wes. Sin embargo, al trabajar juntos, Liz comienza a replantearse sus sentimientos sobre el amor y a descubrir nuevas emociones.

"UN CORTE DE ROSAS Y ESPINAS" DE SARAH J. MAAS

Para los amantes de la fantasía, "Un corte de rosas y espinas" ofrece una trama cautivadora. La historia sigue a Feyre, una cazadora que, tras matar a un lobo, es llevada a un mundo mágico por Tamlin, una bestia que resulta ser un ex-gobernante. Mientras Feyre se enfrenta a peligros y descubre sentimientos inesperados por Tamlin, debe luchar para salvar el mundo que ha llegado a conocer.

"MAGNOLIA PARKS" DE JESSA HASTINGS

"Magnolia Parks" ha captado la atención de celebridades y lectores por igual con su historia de amor y desamor entre Magnolia y BJ Ballentine. La novela explora la compleja dinámica de una relación que parece destinada a ser, pero que enfrenta numerosos obstáculos. Como parte de una serie dentro del mismo universo, es ideal para los aficionados a las sagas literarias.