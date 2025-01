Estas producciones de televisión están en pausa por los incendios en Los Ángeles

Los fuegos forestales que impactan a Los Ángeles y regiones adyacentes no solo han causado evacuaciones en masa, sino que también han detenido diversas producciones de Hollywood.

Con varios proyectos de televisión y cine cancelados desde el martes 7 de enero, es posible que la industria sufra un efecto considerable mientras se da prioridad a la seguridad de todos los participantes.

Aún no se ha determinado la duración de estas interrupciones ni si impactarán en los calendarios de lanzamiento. Estas son algunas de las producciones que han sufrido interrupciones.

QUÉ PRODUCCIONES ESTÁN EN PAUSA

"Hacks" (Max)

La exitosa comedia "Hacks", que obtuvo dos premios de oro: Este miércoles 8 de enero, Jean Smarts, ganadora de la Mejor Serie de Comedia y Mejor Actriz en Serie de Televisión, tuvo que interrumpir la producción de su cuarta temporada.

"Suits: LA" (NBC)

La serie emergente "Suits: LA", una versión alternativa de la famosa serie, pospuso la grabación de los capítulos finales de su primera temporada el 8 de enero. Esta producción que tiene previsto estrenarse en febrero, con Stephen Amell y otros actores sobresalientes, ha suscitado expectativas entre los seguidores.

"Happy´s Place" (NBC)

"Happy's Place", que hizo su estreno en NBC en 2024 y todavía está en su primera temporada, también finalizó sus grabaciones el día siguiente. El programa había adquirido un público leal y su pausa momentánea interrumpe el progreso de la historia.

"Loot" (Apple TV+)

Apple TV+ ha experimentado igualmente un impacto, con la producción de la tercera temporada de su exitosa serie "Loot" suspendida. La serie, con Maya Rudolph como protagonista, se encontraba en plena producción antes de que los incendios forzaran a interrumpir las operaciones.

"NCIS" y "NCIS: "Origins" (CBS)

Las series de CBS, "NCIS" y su continuación "NCIS: Legacy" son las más destacadas. "Origins", también cancelaron sus películas. A medida que "NCIS" trabajaba en Santa Clarita, "NCIS: "Orígenes" se grababa en las instalaciones de Paramount. Las dos series constituyen elementos clave en la programación de CBS.

Grey's Anatomy (ABC)

La serie se vio obligada a interrumpir la producción de su temporada 22. Aparte de las series televisivas, también se suspendieron algunos programas en directo. El registro de "The Price Is Right", que tiene lugar en Glendale, también fue interrumpido. Adicionalmente, "After Midnight", un programa nocturno de CBS, dirigido por Taylor Tomlinson, y "Jimmy Kimmel Live!", interrumpieron sus grabaciones.