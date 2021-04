Entrega a su hijo a la justicia al verlo robando en VIDEO

Pero una mujer que vio el documento en internet no pudo contenerse y se avergonzó de sumo, ya que reconoció a uno de los delincuentes: era su hijo, menor de edad, quien el día del atraco llegó a casa con los ojos irritados, y entonces lo comprendió.

La madre abordó al chico y este le dijo que tenía la cara irritada, por lo que le respondió que se metiera a bañar.

Pero la tristeza de ver a su vástago delinquiendo y agrediendo a la joven, caló hondo, por lo que con la vergüenza y la pena, la mujer decidió entregar a su hijo a la autoridad.

"Al verlo en el video decidió, como mamá, entregarlo, porque este ya había sido un tema conversado"

Sin dudarlo siquiera, la afligida madre tomó a su hijo de 15 años y lo llevó ante la Comisaría de Carabineros, donde narró a los oficiales que su muchacho había participado en el robo de vehículo.



Aún avergonzada, dice no entender porqué el chico procedió de esa manera, pero también considera que su hijo no debe ser detenido por la autoridad para menores, pues no es el sitio correcto para que el chico reflexione sobre su conducta, pues su hijo no tiene necesidad de robar y no entiende por qué lo hizo.

Asimismo, refiere que se pone en lugar de la víctima y entiende el miedo que pudo haber sentido al vera a tantos jóvenes sobre ella, por lo que, además, le ofreció una disculpa.

"Le pido disculpas. Sé que mis disculpas, quizá, para ella no tendrán sentido, pero es lo único que puedo hacer como mamá. No estoy en la mente de mi hijo, yo no sé lo que estaba pasando por su cabeza en esos momentos, lo único que puedo decir es que él no lo hizo porque él lo necesitara"

Ahora, el joven deberá enfrentar a la justicia a la que su propia madre lo entregó para corregirlo del mal camino, aunque él no lo entienda ahora, pues el delito que se le imputa es robo con violencia.



