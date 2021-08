Encuentran común denominador para farmacorresistencia de todo cáncer

De acuerdo con Rod Bremner, responsable de la investigación, la YAP determina si la enfermedad está activa (on) o desactivada (off), lo que condiciona qué tipo de cáncer se padece, así como la resistencia a fármacos y tratamientos.

"La YAP no sólo se encuentra activado o desactivado, sino que presenta efectos opuestos a favor o en contra del cáncer en ambos contextos; por lo tanto, los cánceres 'YAP-on', en los que la proteína se encuentra activada, necesitan a YAP para crecer y sobrevivir. En el caso de los cánceres 'YAP-off', estos dejan de crecer".

Según Bremner, el cáncer de pulmón o el de próstata podrían pasar de activo a inactivo para hacerse farmacorresistentes y evitar la terapia, aclarando que los cáncer YAP-off son letales.

Explicó, además, que en las pruebas de laboratorio las células cancerígenas cultivadas en una placa tienden a flotar o adherirse, pero con la presencia de la proteína YAP encontraron que las flotantes son off y las adheribles, on.

Este cambio en el comportamiento del tumor, cuando se torna adhesivo, es cuando son resistentes a los medicamentos, por lo que la proteína se ubica en el centro de este comportamiento celular.

Al tener cómo tratar la proteína YAP, ya sea off u on, abriría las puertas a un nuevo enfoque para evitar que el cáncer cambie y sea resistente a los tratamientos, y encontrar nuevos enfoques terapéuticos.