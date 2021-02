Encuentra a recién nacida abandonada dentro de una bolsa

Kely acudió al llamado de su vecina, al ver a la bebé cubierta de sangre se preocupó demasiado, pero al revisarla se percató que la bebé se encontraba bien, por lo que dedujo que su madre la acababa de dar a luz.

La pequeña fue trasladada al hospital, donde los médicos le dijeron que se encontraba en perfectas condiciones de salud, por lo que la trasladarían a un albergue, donde sería atendida y cuidada mientras alguien la adoptaba. Ante esta situación, Kely pidió que la dejaran quedarse con la nena y adoptarla, pues ella estaba iniciando un tratamiento para poder embarazarse.

"Expresé mi voluntad de adoptar a la bebé. Lo que sentí ese día fue algo especial, muy fuerte y maternal, me conmovió. No puedo describir lo que sentí desde el viernes hasta el sábado. Fue un día corriendo entre el centro de salud, el hospital y la Policía, solo paré por la noche", cuenta Kely.

Kely informó que el proceso de adopción va muy bien y sus abogados están haciendo todo para que ella le dé a la pequeña un hogar y cuidados.

La mujer aseguró que ella no juzga a la madre de la pequeña, pues nadie sabe las circunstancias que la pudieron orillar a tomar tan descabellada decisión. "Nadie conoce los motivos que tuvo ella para hacer lo que hizo, tal vez fue violada, tal vez es una adolescente que no supo qué hacer, tal vez es una mujer que vive una situación de abuso, no podemos juzgar sin saber", externó.