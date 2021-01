En 72 horas, 25 millones de personas se cambian a Telegram

Al respecto, el fundador de Telegram, Pável Dúrov, aseguró que desde el inicio de año tuvieron más de 500 millones de registros mensuales, aunque la empresa sigue creciendo y en las últimas 72 horas emigraron 25 millones de usuarios más.

Afirmó que las personas ya no cambian su privacidad y rechazan que las empresas que se anuncian en Facebook los contacten WhatsApp; además, uno de los requerimientos de los nuevos términos es que, al no ser aceptadas las nuevas actualizaciones, ya no podrán acceder a sus cuentas de WhatsApp.

También que para Telegram, indicó, la seguridad y la privacidad de sus usuarios son lo más importante, por lo que no colaboran con autoridades, lo que les ha ocasionado que en algunos países hayan intentado bloquearlos.