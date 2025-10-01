Embajada de Estados Unidos en México suspende actualizaciones regulares en redes sociales

La Embajada de Estados Unidos en México anunció este miércoles que sus cuentas oficiales en redes sociales, incluida X, dejarán de actualizarse de manera regular debido a la falta de asignación de fondos en el gobierno estadounidense.

La medida afectará la difusión habitual de información, aunque la embajada aseguró que seguirá compartiendo únicamente comunicados urgentes relacionados con la seguridad y protección de los ciudadanos.

SUSPENSIÓN DE ACTUALIZACIONES REGULARES EN REDES SOCIALES

A través de redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México difundió un mensaje por la representación diplomática a cargo de Ronald Johnson, en el cual señala que "debido a la falta de asignación de fondos, esta cuenta no se actualizará de manera regular hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección".

Esta situación se da en medio de un cierre parcial de actividades del gobierno estadounidense que impacta también a sus operaciones internacionales.

En este momento, los servicios programados de pasaportes y... pic.twitter.com/H1fm0qKcXO — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) October 1, 2025

A pesar de la limitación en la comunicación digital, la embajada aclaró que los servicios consulares, incluidos los relacionados con pasaportes y visas, continuarán funcionando "en la medida que la situación lo permita". Esto aplica tanto para las instalaciones en Estados Unidos como para las embajadas y consulados en el extranjero, incluyendo México.

La embajada estadounidense enfatizó que los ciudadanos que requieran información actualizada sobre estos servicios deben consultar el portal oficial travel.state.gov.

La representación diplomática en México no es la única afectada por esta situación. Diversas representaciones y agencias del gobierno estadounidense han limitado temporalmente sus operaciones y la comunicación pública debido a la falta de presupuesto, un fenómeno que puede prolongarse hasta que se reasignen los fondos necesarios para garantizar la normalidad en sus servicios.

Con este anuncio, la embajada reafirma su compromiso de mantener informados a los ciudadanos sobre cuestiones de seguridad y protección, pero advierte que la actualización regular de noticias, eventos y comunicados generales quedará suspendida hasta que las operaciones regresen a la normalidad.