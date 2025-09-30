Sentencian a muerte a 11 integrantes de una familia acusados de controlar campos de "ciberesclavos"

Treinta y nueve miembros de una misma familia en China recibieron diversas sentencias por dirigir casinos y centros de estafa en la ciudad de Laukkai, Myanmar; 11 de ellos fueron condenados a muerte.

De acuerdo con medios asiáticos, se trata de integrantes de la familia Ming, quienes fueron hallados culpables por diversos delitos, entre ellos, apuestas y drogas, en la ciudad oriental de Wenzhou.

Del grupo de 39, 11 recibieron sentencia a muerte, 5 a pena de muerte, con 2 años de suspensión; 11 más a cadena perpetua y el resto, cárcel de entre 5 y 24 años.

EL ANTECEDENTE

Desde 2015, la justicia china estableció que los Ming y otros grupos criminales habían tenido participación en diversas actividades delictivas, entre ellos fraude en telecomunicaciones, casinos ilegales, tráfico de drogas y prostitución; entre juego y estafas habían generado mil 400 millones de dólares, se informó.

En tanto, otros miembros de otras cuatro familias procesaban miles de millones de dólares más; además, el tribunal dictó que la familia Ming y también que otros grupos criminales eran responsables del fallecimiento de varios trabajadores en los centros de estafa.