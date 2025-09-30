Fallece mexicano tras ser víctima del tiroteo en Dallas

García Hernández se convirtió en la segunda persona en perder la vida en el tiroteo que sacudió la sede de ICE en Dallas. De acuerdo con reportes de Associated Press, el joven fue desconectado del soporte vital después de permanecer en estado crítico.

La familia confirmó que Miguel Ángel García Hernández, de 32 años, sucumbió a sus heridas tras ser retirado del soporte vital.

INVESTIGACIÓN DEL FBI

El FBI en Dallas informó que el atacante, identificado como Joshua Jahn, de 29 años, actuó solo y murió en la escena por una herida autoinfligida.

Durante la indagatoria, los agentes hallaron balas con mensajes de carácter “anti-ICE”, por lo que el caso se investiga como un “acto de violencia dirigida”. El presunto atacante mencionó que odiaba al gobierno de Estados Unidos y quería incitar al terror matando a agentes federales.

ATAQUES A LAS FUERZAS DEL ORDEN DEBEN TERMINAR

El vicepresidente de Estados Unidos condenó el ataque a través de redes sociales, al señalar que “el ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular ICE, necesita terminar”. Las autoridades federales mantienen la investigación abierta y han pedido a la ciudadanía aportar cualquier tipo de información que ayude a esclarecer el trasfondo del tiroteo. Ningún personal de ICE resultó herido en el ataque, y Jahn se suicidó después del asalto.

El ataque ocurrió en momentos en que las detenciones masivas de inmigrantes han generado rencor hacia los agentes de ICE, quienes han sembrado miedo en las comunidades inmigrantes de todo el país.

REACCIONES

“Mi marido Miguel era un buen hombre, un padre amoroso y el proveedor de nuestra familia”, declaró Stephany Gauffeny en un comunicado.

“Acabábamos de comprar nuestra primera casa juntos, él trabajó duro todos los días para asegurar que nuestros hijos tuvieran lo que necesitaban. Su muerte es una tragedia sin sentido que ha dejado a nuestra familia destrozada. No sé cómo decirles a nuestros hijos que su padre se ha ido”.

García Hernández deja atrás a su esposa, Stephany Gauffeny, quien esperaba su quinto hijo, informó la familia en un comunicado.