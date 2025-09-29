  • 24° C
Internacional / Mundo

DEA asesta fuerte golpe al CJNG: ejecuta millonario incautación y 670 detenidos

A inicios del año, Estados Unidos designó al Cártel Jalisco Nueva Generación como una organización terrorista; por ello va con todo

Sep. 29, 2025
DEA asesta fuerte golpe al CJNG: ejecuta millonario incautación y 670 detenidos

Este lunes 29 de septiembre, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) informó que asestó un fuerte golpe al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la información, la DEA decomisó a la organización criminal 39 millones de dólares en efectivo, como parte de un operativo; además, reportó la detención de 670 personas.

A través de un comunicado, la DEA informó que el operativo fue ejecutado del 22 al 26 de septiembre de 2025, durante el cual se ejecutaron operaciones coordinadas en 23 divisiones domésticas y 7 regiones extranjeras.

imagen-cuerpo

LO DECOMISADO POR LA DEA AL CJGN

Luego del millonario decomiso, así como de la captura de 670 sospechosos, la DEA dio a conocer los resultados de la incautación:

  • 18.6 millones de dólares en efectivo
  • 29.7 millones en activos
  • 244 armas.
  • 1 millón 157 mil 672 pastillas falsificadas
  • 92.4 kilos de fentanilo en polvo
  • 6.062 kilos de metanfetamina
  • 22.842 kilos de cocaína
  • 33 kilos de heroína

En el comunicado, la DEA señaló: "Esta operación es solo el comienzo. Juntos continuaremos la lucha hasta derrotar esta amenaza", dijo Terrance Cole, administrador de la agencia.

Como se recordará, el Cártel de Jalisco fue designado por el Gobierno de Estados Unidos como una organización terrorista, y ha ofrecido 15 millones de dólares por información para capturar a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".

Edel Osuna
