VIDEO | Capturan infraganti a cabecilla del grupo criminal más antiguo de Brasil

Nunca pensó que lo capturarían sin siquiera oponer resistencia, pero así fue como el largo brazo de la ley arrestó a Ederson Xavier de Lima, alias "Boré", uno de los criminales más peligrosos de Brasil.

De acuerdo con la información, se trata del jefe en Mato Grosso, una facción del Comando Vermelho (CV), la organización criminal más antigua de la nación verde amarela.

La detención de "Boré", de 43 años de edad, se registró cuando la Policía lo encontró echándose un whisky en la de Piratininga de Niterói, en Río de Janeiro.

El momento de su captura fue captado en video y compartido en redes sociales; en él se ve cuando los oficiales de Policía, vestidos de civil, sacan sus armas, se aproximan a donde está Ederson Xavier de Lima y le detienen, no sin antes identificarse con un nombre falso: Vítor Hugo Fernandes.

Su detención se registró el sábado 27 de septiembre, y le imputan ocho delitos, entre los que ello narcotráfico, receptación, extorsión y organización criminal.

Con él fueron detenidos dos hombres más, quienes presentaron documentos falsos y fueron relacionados con diversos robos.

En caso de ser condenado, "Boré" podría pasar 15 años a la sombra; su arresto, señalaron las autoridades, es clave para disminuir la operación de distintas bandas delincuenciales en varias zonas de Brasil.

Por otra parte, el Comando Vermelho fue fundado en 1979 en la prisión de Cândido Mendes, en Ilha Grande, y es una de las organizaciones criminales más poderosas, con aproximadamente 50 mil miembros.