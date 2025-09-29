  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 29 De Septiembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

VIDEO | Capturan infraganti a cabecilla del grupo criminal más antiguo de Brasil

El hombre fue sorprendido cuando, muy quitado de la pena, se echaba un trago de whisky en la playa; ahí lo alcanzó el largo brazo de la ley

Sep. 29, 2025
VIDEO | Capturan infraganti a cabecilla del grupo criminal más antiguo de Brasil

Nunca pensó que lo capturarían sin siquiera oponer resistencia, pero así fue como el largo brazo de la ley arrestó a Ederson Xavier de Lima, alias "Boré", uno de los criminales más peligrosos de Brasil.

De acuerdo con la información, se trata del jefe en Mato Grosso, una facción del Comando Vermelho (CV), la organización criminal más antigua de la nación verde amarela.

La detención de "Boré", de 43 años de edad, se registró cuando la Policía lo encontró echándose un whisky en la de Piratininga de Niterói, en Río de Janeiro.

El momento de su captura fue captado en video y compartido en redes sociales; en él se ve cuando los oficiales de Policía, vestidos de civil, sacan sus armas, se aproximan a donde está Ederson Xavier de Lima y le detienen, no sin antes identificarse con un nombre falso: Vítor Hugo Fernandes.

Su detención se registró el sábado 27 de septiembre, y le imputan ocho delitos, entre los que ello narcotráfico, receptación, extorsión y organización criminal.

Con él fueron detenidos dos hombres más, quienes presentaron documentos falsos y fueron relacionados con diversos robos.

En caso de ser condenado, "Boré" podría pasar 15 años a la sombra; su arresto, señalaron las autoridades, es clave para disminuir la operación de distintas bandas delincuenciales en varias zonas de Brasil.

Por otra parte, el Comando Vermelho fue fundado en 1979 en la prisión de Cândido Mendes, en Ilha Grande, y es una de las organizaciones criminales más poderosas, con aproximadamente 50 mil miembros.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
DEA asesta fuerte golpe al CJNG: ejecuta millonario incautación y 670 detenidos
Internacional / Mundo

DEA asesta fuerte golpe al CJNG: ejecuta millonario incautación y 670 detenidos

Septiembre 29, 2025

A inicios del año, Estados Unidos designó al Cártel Jalisco Nueva Generación como una organización terrorista; por ello va con todo

Plan de paz de Trump para Gaza encuentra respaldo en países árabes, europeos y líderes internacionales
Internacional / Mundo

Plan de paz de Trump para Gaza encuentra respaldo en países árabes, europeos y líderes internacionales

Septiembre 29, 2025

Aunque la Autoridad Palestina valora el proyecto, encuentra rechazo en la Yihad Islámica; buscan instaurar una junta que garantice su aplicación

Este será el eclipse solar más largo del siglo
Internacional / Mundo

Este será el eclipse solar más largo del siglo

Septiembre 29, 2025

El eclipse cubrirá alrededor de 2.5 millones de kilómetros cuadrados de la superficie terrestre, dejando minutos de oscuridad