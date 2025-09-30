VIDEO | Joven mujer acude al ginecólogo a consulta y la esposa del médico irrumpe en el despacho y la golpea

Un momento terrible vivió una joven paciente que acudió al ginecólogo para una auscultación importante; lo que jamás esperó fue que la esposa del especialista irrumpiera en el consultorio y la agrediera.

El bochornoso incidente se registró en una clínica de la ciudad de Recife, en Brasil, y la afectada es Amanda Oliveira, de 20 años de edad, quien a fin de contar con qué defenderse, grabó el incidente y lo compartió en redes sociales.

Explicó que la primera ocasión que fue con ese médico, se sintió cómoda y segura, ya que la asistente del especialista estuvo acompañando en todo momento, por lo que decidió volver, pero jamás pensó que a su regreso sería violentada.

LO QUE CAPTÓ LA CÁMARA DE AMANDA

La segunda vez fue distinto, ya que en el consultorio estaban además de la asistente y el médico, la esposa del especialista, quien se apersonó como doctora.

Ante la situación, Amanda sintió avergonzada, por lo que le solicitó a la mujer que saliera del lugar; sin embargo, eso no sucedió, ya que "cuando fue a meterme el transductor dentro, ella tiró con toda la fuerza del mando, sin consentimiento. Fue entonces cuando comencé a filmar, porque ella me había tocado", reveló.

Luego, según lo que quedó registrado en video, Amanda está de pie, cuando una mujer, que se apersonó como médico, ingresó al consultorio, le extrajo un aparato para revisión y le exigió a la paciente que se saliera del consultorio.

El ginecólogo y esposo de la agresora intentó ponerse entre su paciente y su esposa; sin embargo, la agresiva fémina alcanzó a sujetar a la paciente del cabello y le dio de tirones.

Debido a la violencia tanto en la consulta, como física, Amanda rompió en llanto, pero jamás dejó de grabar la agresión de la mujer.

Finalmente, la clínica informó que la agresora y esposa del médico no trabaja en el lugar y era la primera ocasión que estaba allí.