Ellos son los “caza gringos”, la unidad mexicana en conjunto con Estados Unidos para detener prófugos

La frontera norte de México no solo es una línea que divide a dos países; también es un espacio donde se coordinan esfuerzos para frenar a quienes buscan huir de la justicia. En Baja California opera una unidad policial que trabaja todos los días con agencias estadounidenses para ubicar y detener a personas que cruzan hacia México con la intención de esconderse. Se trata de la Unidad de Enlace Internacional (UEI) de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), conocida popularmente como los “caza gringos”.

QUIÉNES INTEGRAN A LOS “CAZA GRINGOS”

La UEI está formada por policías municipales seleccionados específicamente para labores de cooperación internacional. La prioridad del grupo es apoyar en la localización y captura de personas que cometieron delitos en Estados Unidos y que buscan refugio en Baja California tras cruzar la frontera.

De acuerdo con la Dirección de Enlace Internacional, este equipo funciona gracias a una comunicación permanente entre las autoridades de ambos países. La colaboración incluye el intercambio de datos, alertas migratorias y reportes de inteligencia que permiten responder con rapidez.

CÓMO TRABAJAN MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS EN CONJUNTO

El trabajo diario de la UEI involucra un intercambio directo con varias agencias federales de Estados Unidos, entre ellas:

FBI

DEA

HSI (Homeland Security Investigations)

U.S. Marshals

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) de Tijuana ha señalado que esta alianza fortalece las estrategias operativas en la región, permitiendo acciones conjuntas más rápidas y precisas.

Incluso, en 2024, Roberto Vázquez, Agregado Adjunto de U.S. Marshals, reconoció públicamente la importancia de esta coordinación. Aseguró que la unidad ha sido determinante para atender de forma puntual las solicitudes de captura solicitadas por el gobierno estadounidense.

CUÁNTOS PRÓFUGOS HAN DETENIDO

Según el Gobierno de Baja California, solo en 2024 la unidad participó en la detención de al menos 70 personas buscadas por autoridades de Estados Unidos. Los casos abarcan delitos como narcotráfico, violencia, fraude y otros crímenes graves.

Estos resultados han colocado a la UEI como una pieza central dentro de la estrategia para combatir delitos transnacionales entre ambos países.

“Baja California ya no es un refugio”: el mensaje del Estado

El entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán —quien fue destituido en enero de 2025 por presunto abuso de poder— aseguró en repetidas ocasiones que el estado ya no es visto como un refugio para quienes buscan evadir la ley estadounidense.

Según sus declaraciones, la coordinación entre la Fuerza Estatal y las instituciones de apoyo internacional ha permitido cerrar el paso a quienes intentan esconderse en territorio mexicano tras cometer un delito.

EL GOLPE MÁS DURO PARA LA UNIDAD

El avance de la UEI también ha tenido momentos difíciles. En abril de 2025, la jefa operativa de la unidad perdió la vida después de ser herida de bala en el cuello durante un operativo. Su muerte causó un profundo impacto dentro del equipo, que la consideraba una figura clave para el funcionamiento diario de esta fuerza especial.

El caso continúa bajo investigación y dejó claro el nivel de riesgo al que están expuestos quienes participan en misiones de cooperación binacional.

POR QUÉ SU OPERACIÓN SIGUE SIENDO FUNDAMENTAL

En una región con un flujo constante de personas, la presencia de grupos como la UEI se vuelve indispensable. Su labor permite enfrentar delitos que no respetan fronteras y fortalece la seguridad tanto en México como en Estados Unidos.

Mediante su trabajo conjunto con agencias estadounidenses, la unidad busca evitar que Baja California se convierta en un escondite para prófugos internacionales y mejorar la vigilancia en los cruces fronterizos.

La UEI es, hoy en día, un ejemplo de cómo dos países pueden unir esfuerzos para enfrentar amenazas comunes y mantener la seguridad en una de las regiones más dinámicas del continente.