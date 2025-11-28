  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 28 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

México suspende importación de productos de cerdo desde España tras detección de peste porcina

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España confirmó los dos primeros casos de peste porcina, detectados en jabalíes silvestres

Nov. 28, 2025
México suspende importación de productos de cerdo desde España tras detección de peste porcina

Derivado de este caso, el primero registrado en el país europeo desde 1994, México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), decidió suspender la importación de productos de origen porcícola provenientes de España, mientras se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote, señala un comunicado del gobierno mexicano.

La autoridad explicó que el Senasica tomó la medida para evitar riesgos zoosanitarios que pudieran afectar a la producción porcícola nacional.

imagen-cuerpo

APLICA TAMBIÉN PARA TURISTAS

El organismo detalló que la prohibición aplica tanto para la importación comercial como para los productos transportados por turistas, residentes y personas mexicanas al ingresar al territorio nacional.

Este viernes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España confirmó los dos primeros casos de peste porcina, detectados en jabalíes silvestres hallados muertos el 26 de noviembre en Bellaterra (Barcelona).

Tras el hallazgo, España bloqueó alrededor de 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos derivados del cerdo dirigidos a cerca de 40 países, entre ellos Ecuador.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Trump promete "pausar permanentemente" la migración desde países del Tercer Mundo
Internacional / Mundo

Trump promete "pausar permanentemente" la migración desde países del Tercer Mundo

Noviembre 28, 2025

Sus declaraciones se producen luego de que un ciudadano afgano fuera identificado como sospechoso del tiroteo a dos miembros de la Guardia Nacional

Papa León XIV celebra en Turquía el 1700 aniversario de Nicea y cumple un deseo pendiente de Francisco
Internacional / Mundo

Papa León XIV celebra en Turquía el 1700 aniversario de Nicea y cumple un deseo pendiente de Francisco

Noviembre 28, 2025

A los pies de las ruinas de la iglesia de San Neófito, el Papa estuvo acompañado por Bartolomé I y diversos líderes religiosos

Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, se declarará culpable de narcotráfico en una corte federal de Chicago
Internacional / Mundo

Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", se declarará culpable de narcotráfico en una corte federal de Chicago

Noviembre 28, 2025

El caso ha sufrido múltiples retrasos. La audiencia, inicialmente prevista para el 13 de noviembre, ya había sido pospuesta desde el 15 de julio