México suspende importación de productos de cerdo desde España tras detección de peste porcina

Derivado de este caso, el primero registrado en el país europeo desde 1994, México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), decidió suspender la importación de productos de origen porcícola provenientes de España, mientras se recibe información zoosanitaria sobre la atención del brote, señala un comunicado del gobierno mexicano.

La autoridad explicó que el Senasica tomó la medida para evitar riesgos zoosanitarios que pudieran afectar a la producción porcícola nacional.

APLICA TAMBIÉN PARA TURISTAS

El organismo detalló que la prohibición aplica tanto para la importación comercial como para los productos transportados por turistas, residentes y personas mexicanas al ingresar al territorio nacional.

Este viernes, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España confirmó los dos primeros casos de peste porcina, detectados en jabalíes silvestres hallados muertos el 26 de noviembre en Bellaterra (Barcelona).

Tras el hallazgo, España bloqueó alrededor de 120 certificados sanitarios de exportación de distintos productos derivados del cerdo dirigidos a cerca de 40 países, entre ellos Ecuador.