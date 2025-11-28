Papa León XIV celebra en Turquía el 1700 aniversario de Nicea y cumple un deseo pendiente de Francisco

El Papa León XIV celebró este 28 de noviembre el 1700 aniversario del Concilio de Nicea en las orillas del lago Iznik, Turquía, cumpliendo así el anhelo que dejó pendiente el Papa Francisco.

Con este gesto, León XIV se convirtió en el primer Pontífice en visitar la ciudad donde hace 17 siglos se definió la naturaleza divina de Cristo y se selló la unidad del cristianismo.

A los pies de las ruinas de la iglesia de San Neófito, el Papa estuvo acompañado por Bartolomé I y diversos líderes religiosos. Allí, evocaron el espíritu de comunión que marcó aquel histórico concilio.

Durante su discurso, León XIV afirmó con firmeza que "el uso de la religión para justificar la guerra y la violencia, como cualquier forma de fundamentalismo y fanatismo, debe ser rechazado".

ASÍ FUE SU JORNADA EN TURQUÍA

Antes de su desplazamiento a Iznik, el Papa inició la mañana en Estambul con un encuentro en la Catedral del Espíritu Santo, donde saludó a la pequeña comunidad católica del país, que representa apenas el 0.04 por ciento de la población.

Desde el altar, recordó que "la lógica de la pequeñez es la verdadera fuerza de la Iglesia" y que el Reino de Dios crece silenciosamente, como "la más pequeña de las semillas".

Más tarde visitó una residencia de ancianos administrada por las Hermanitas de los Pobres, donde seis religiosas atienden a unos 60 adultos mayores de diversas nacionalidades y religiones.

Al regresar a Estambul después de su visita a Iznik, León XIV mantuvo un encuentro privado con obispos locales antes de retirarse a descansar. La agenda continuará intensa el sábado, con la firma de una declaración conjunta con Bartolomé I y la primera Misa de este histórico viaje.