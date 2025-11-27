Dan a conocer autopsia de niña a quien llevaron al dentista para que le sacaran un diente de leche

La investigación por la muerte de una niña de 6 años, ocurrida el 20 de noviembre luego de acudir a la Clínica Dental Mireia en la ciudad de Alzira (España) para la extracción de un diente de leche, dio un nuevo giro luego de conocerse los resultados de la autopsia inicial; sin embargo, el caso continúa bajo análisis judicial mientras se buscan las causas que derivaron en el fallecimiento de la menor.

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira recibió el informe preliminar elaborado por el Instituto de Medicina Legal de València; el objetivo de este primer examen era descartar que la menor padeciera alguna enfermedad congénita que pudiera haber generado una reacción letal ante los sedantes o anestésicos locales usados durante el tratamiento dental.

NO HABÍA ANOMALÍAS QUE INDIQUEN LA CAUSA DE MUERTE

Según medios locales, la autopsia inicial determinó que la niña "no presenta ni una anomalía ni previa ni posterior a esas intervenciones bucodentales que justifiquen el fallecimiento". Ante esta ausencia de causas claras, la autoridad judicial ordenó una nueva prueba más exhaustiva.

Sin embargo, será el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Barcelona el que realice el análisis complementario, estudio que pretende identificar qué pudo provocar la reacción que sufrió la menor, así como esclarecer si existe relación con el caso de otra niña de 4 años que también presentó complicaciones de salud tras recibir atención en la misma clínica dental.

LAS HORAS PREVIAS A LA TRAGEDIA

La niña acudió a su cita odontológica alrededor de las 9:00 horas del 20 de noviembre, acompañada de su familia. En la clínica se le realizó la extracción de un diente de leche y una limpieza de caries, tras lo cual regresó a su hogar aparentemente sin mayores complicaciones.

Sin embargo, horas después comenzó a sentirse mal. Siete horas más tarde, ya en el Hospital de la Ribera, ingresó con una afección cardiorrespiratoria. Los médicos intentaron reanimarla durante cerca de hora y media, pero a las 16:40 horas fue declarada sin vida.

LA FAMILIA EXIGE RESPUESTAS

El padre de la menor habló por primera vez públicamente tras la tragedia y expresó el profundo dolor que atraviesa la familia.

"Estamos desolados... Estamos en tratamiento psicológico, no podemos más", declaró mientras esperan los resultados del análisis toxicológico que podría esclarecer qué ocurrió realmente.

Las conclusiones del Instituto Nacional de Toxicología serán clave para determinar responsabilidades y avanzar en la investigación que mantiene en vilo a la comunidad de Alzira.