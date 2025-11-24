  • 24° C
Internacional / Mundo

Niña de 6 años muere al ir al dentista para quitarle un diente de leche; hay otra nena grave

Ambas fueron llevadas por sus padres a la misma clínica dental en España, la cual ya fue clausurada; autoridades investigan a los anestesistas

Nov. 24, 2025
Una clínica dental de España está en la mira, luego de que dos de sus pacientes, dos niñas pequeñas, sufrieran complicaciones luego de ser atendidas: una falleció y la otra se encuentra grave.

De acuerdo con la información, en el primer caso, los padres de una niñita de tan solo 6 años de edad jamás pensaron que llevarla al dentista por un problema de salud bucal resultaría en una tragedia y ahora buscan que las autoridades hagan justicia.

Y es que los progenitores narraron que llevaron a su hija a una clínica dental de la ciudad de Alzira, donde atendieron a su hija por un problema de caries y para retirarle un diente de leche que le lastimaba la encía.

Los dentistas trabajaron con la paciente y, aunque inicialmente todo salió bien, a las pocas horas estando en casa la menor empezó a sentirse mal, por lo que la llevaron al hospital.

La nena llegó inconsciente e intentaron reanimarla; sin embargo, nada pudieron hacer ya que había dejado de existir. A raíz del inesperado deceso, los papás de la pequeña notificaron a la Policía, y contaron que la niña se había sentido mal luego de que le intervinieran los dentistas, quienes le retiraron un diente de leche y le taparon la caries.

EL SEGUNDO CASO: OTRA NIÑA ESTÁ GRAVE

Se inició una investigación en contra de la clínica, la cual se reforzó debido a que se habría registrado otro caso ocurrido en ese mismo establecimiento.

Y es que un día antes, una niña había sido llevada a la misma clínica; horas después también empezó a vomitar, presentó fiebre y somnolencia, lo que alarmó a sus padres, quienes rápidamente le llevaron al hospital donde se le reporta estable, pero grave.

Dado a que existe un segundo caso, la Policía Nacional de España acudió a la clínica dental, donde suspendió actividades en lo que se desarrollan las averiguaciones.

En cuanto al deceso de la menor, se desconoce qué fue lo que le ocasionó la muerte; sin embargo, existen líneas de investigación sobre que la anestesia pudo haberlas afectado su salud.

Por su parte, se informó que a la clínica dental privada está autorizada como centro con actividad de odontología-estomatología; su dueña afirmó que la nena muerta oba sedada, no se le administró anestesia general ni otra cosa.

Edel Osuna
Edel Osuna
